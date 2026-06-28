Malecón y La Albarrada impulsan a Magangué como polo turístico de Bolívar

Render de la Plaza de la Virgen de la Candelaria, en Magangué. Foto: Gobernación de Bolívar

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En Magangué, la Gobernación de Bolívar avanza con la construcción del Malecón de Todos, una megaobra que incluye también el sector de La Albarrada y está pensada para convertirse en un nuevo enclave turístico del departamento y del Caribe colombiano. La inversión es de alrededor de COP 57.000 millones, espera estar terminada en 2027 y reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible y el impulso de la vocación turística de este destino en la región de La Mojana.

Las obras del malecón incluyen la instalación de una majestuosa estatua de la Virgen de la Candelaria, símbolo de fe y tradición para los habitantes de la región, y la construcción del edificio gastronómico que impactará de forma positiva a los emprendedores locales. La obra también integra zonas recreativas, senderos peatonales, áreas verdes y espacios diseñados para el encuentro familiar, la convivencia, el esparcimiento y el bienestar de la comunidad.

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En cuanto a La Albarrada, el corredor de Magangué en el cual están ubicadas decenas de edificaciones republicanas, las obras tienen un 24 % de avance, según datos de la Gobernación de Bolívar. Hasta ahora se han pavimentado cuatro calles y ya iniciaron los trabajos sobre la quinta vía contemplada dentro de esta fase de intervención urbana. La segunda fase de la intervención al malecón incluye la construcción de centros gastronómicos y la adecuación de canchas deportivas, jardines, zonas verdes y senderos peatonales.

Al tiempo que las obras avanzan, los resultados ocurren. Muestra de ello es la visita de directivos de la naviera internacional AmaWaterways a Magangué. Un hito en la consolidación del Malecón de Todos como un futuro punto estratégico para el desembarque de turistas de cruceros de lujo. “Esta obra está pensada para potenciar el turismo en la región, pero sobre todo, para promover el orgullo por ser ribereños, atrayendo empleo y nuevas oportunidades”, expresó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.