Más de 17.000 familias damnificadas dejan las lluvias en Córdoba, ¿qué ha pasado?

La represa del Urrá llegó a la cota de rebose, mientras en municipios como Canalete las aguas han tapado las viviendas, tras la creciente de afluentes. Foto: Archivo particular-captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una grave emergencia enfrenta el departamento de Córdoba por cuenta de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días y que generaron inundaciones en por lo menos 17 municipios y alrededor de 13.000 familias damnificadas.

Lea: Nuevo cierre en vía Panamericana por derrumbe en tramo Pasto-Mojarras

La situación ha sido tal que el gobernador Erasmo Zuleta hizo un llamado al Gobierno Nacional, debido a que la situación superó las capacidades de atención desde la Gobernación. “Solicitamos de manera urgente al Ejército Nacional el apoyo aéreo para evacuar a las familias que permanecen atrapadas en zonas de alto riesgo en distintos puntos del departamento. Reiteramos esta solicitud con carácter prioritario: necesitamos ese apoyo para proteger vidas y acelerar la atención en los sectores más afectados”, indicó el mandatario en sus redes sociales.

A esta hora estamos en Canalete donde están albergardas las personas damnificas por las lluvias de las últimas horas. Estamos con la alcaldesa y comunidad que de manera voluntaria está ayudando en operaciones de rescate.🚨@UNGRD pic.twitter.com/EsSz8Q4ppZ — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) February 2, 2026

¿Qué está pasando en Córdoba?

La situación en el departamento es grave. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), por lo menos 17.000 familias se han visto afectadas por el frente frío que atraviesa la región, especialmente en los municipios de Canalete, Cereté, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Montelíbano, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Valencia y Ciénaga de Oro, a los que enviaron kits con ayudas humanitarias.

Entre los casos más graves está el de Canalete, donde las calles se convirtieron en ríos y varias de las viviendas quedaron bajo el agua, tras el fuerte aguacero que se registró en la madrugada del pasado domingo primero de febrero y que generó inundaciones, que recientemente no se habían visto, por la creciente del río Canaletes y sus afluentes.

Según la alcaldesa Yeis Lenis Simanca, “con el apoyo de las lanchas del Ejército Nacional se realizaron rescates y se continúa atendiendo la emergencia", ya que centenares de familias lo perdieron todo.

Sumado a esto, la creciente del río San Jorge, por las lluvias que no pararon el fin de semana, provocó inundaciones en sectores como Pica Pica, donde el agua llega casi hasta el techo de viviendas y locales comerciales.

“Además, informamos que Urrá ha declarado alerta roja operativa en el embalse, luego de superar la cota 130.50 msnm, lo que incrementa el riesgo en las zonas ribereñas. Llamamos a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las recomendaciones de las autoridades”, indicó el gobernador Zuleta.

Ante esto, por el incremento de los niveles de la represa del Urrá, en Tierralta, la administración de la hidroeléctrica declaró la alerta roja operativa por el aumento de la cota, y anunció descargas de agua que podrán poner más presión sobre los municipios ribereños del río Sinú, que también registra un aumento en su cauce.

Declarada alerta roja operativa en el embalse URRÁ pic.twitter.com/483d05ETly — Urragenerador (@Urragenerador) February 2, 2026

A esto se suman emergencias en Montería, ribereña del río Sinú, donde hubo cortes de energía tras más de ocho horas de lluvias consecutivas. Esta situación también afectó los cascos urbanos de otros municipios como Montelíbano, Ayapel y Puerto Escondido, por lo que la empresa de energía señaló que aceleraría los trabajos de atención.

“Nuestro equipo técnico está en terreno, pero las labores de restablecimiento solo iniciarán cuando las condiciones sean seguras para nuestros trabajadores”, indicaron desde Afinia.

Adicional a esto, en la capital cordobesa se han presentado afectaciones en los corregimientos de Loma Verde, Las Palomas, Santa Lucía y Leticia, así como en las veredas Marimba, Caña Flecha, El Caoba y San Miguel, por lo que desde la alcaldía se activaron los protocolos de emergencia.

“A quienes viven o realizan actividades a orilla del río Sinú: por favor, estén atentos, eviten acercarse al cauce y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo”, señaló el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

#Córdoba| Las fuertes lluvias y crecientes registradas en el municipio de Los Córdobas dejaron serias afectaciones en la Institución Educativa El Ébano. La emergencia provocó daños en la biblioteca y la destrucción de la sede administrativa, debido al desbordamiento de una… pic.twitter.com/ETZwmKx2fN — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) February 2, 2026

Desde Puerto Escondido han alertado que las lluvias han arrasado con cabezas de ganado, así como las aguas mantuvieron por varias horas bloqueado el paso por la vía Montería - Arboletes e inundaron varias viviendas en zona rural.

Aunque en la mañana de este martes se había facilitado el paso por la vía, la alerta persiste, ya que se han generado olas de hasta cuatro metros en la zona donde se une el río Canaletes con el mar Caribe y las lluvias no han parado en la región.

Atención de la UNGRD

Tras el llamado del gobernador de Córdoba, la UNGRD indicó que trabaja articuladamente con las autoridades locales y departamentales, en los 17 municipios donde se registran las mayores emergencias, en los que se han entregado kits de alimentos, aseo y elementos básicos.

Además, en la zona se encuentra equipo técnico y operativo acompañando las comunidades y se instaló un puesto de mando unificado (PMU), junto con la gobernación, para dar respuesta a las emergencias.

Desde la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) han alertado que se pueden presentar fuertes vientos y marea alta, por lo que pidieron “extremar medidas de seguridad en actividades náuticas y recreativas y seguir indicaciones de las autoridades”.