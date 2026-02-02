Nuevo cierre en vía Panamericana por derrumbe en tramo Pasto-Mojarras

El deslizamiento taponó completamente la vía. Foto: Captura de pantalla

Un grave deslizamiento se registró sobre el kilómetro 66+900, en el sector conocido como el Tablón Panamericano, en la vía que conduce de Pasto a Mojarras, tras las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en la región.

En imágenes compartidas por redes sociales se ve cómo la tierra taponó completamente este tramo de la vía Panamericana, así como restos de material continuaban cayendo en la zona.

Ante lo ocurrido, el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que las labores de limpieza y remoción del material comenzaron en las primeras horas de este lunes 2 de febrero, luego de que maquinaria amarilla fue trasladada a la zona.

Por ello, se espera que sobre el mediodía se vuelva a habilitar el paso, que no solo es fundamental para la comunicación de los dos municipios, sino para el departamento y los productores agrícolas que se dirigen hacia el sur del país y la frontera.

Hay gran preocupación entre campesinos, transportadores y comerciantes de la región debido a las fuertes lluvias que azotan la región. Hace tan solo tres días, una emergencia similar a pocos kilómetros de este sector, en Taminango, donde un deslizamiento de tierra también bloqueó completamente el paso.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades han pedido a conductores y viajeros mantenerse informados de las condiciones de las vías a través de los canales oficiales de las autoridades, así como invitaron a tomar precauciones y planear los viajes, por los retrasos que se pueden dar por los trabajos de limpieza sobre la vía.