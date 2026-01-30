Más de 90 barrios se quedarán sin agua en Bucaramanga y Floridablanca: revise los sectores

La suspensión del servicio de agua se extenderá por cerca de 12 horas, entre la noche del viernes 30 de enero y la mañana del sábado 31. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) anunció que suspenderá el servicio de agua potable en sectores del suroriente de Bucaramanga y nororiente de Floridablanca debido a labores de mantenimiento preventivo en el canal de aducción que abastece la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Flora.

La medida afectará a cerca de 76 mil suscriptores, distribuidos en alrededor de 90 barrios de ambos municipios, desde las 7:00 de la noche del viernes 30 de enero hasta las 7:00 de la mañana del sábado 31 de enero.

El AMB recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional durante el periodo de suspensión. Además, indicó que las viviendas y edificios que tengan sistemas internos de bombeo podrían mantener el suministro.

“El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga presenta excusas por los inconvenientes que esta suspensión pueda generar y recomienda a los usuarios realizar un uso racional del agua, haciendo un manejo adecuado de los tanques de almacenamiento, con el fin de mitigar los efectos durante el periodo de interrupción del servicio”, señaló la entidad.

Barrios afectados

El corte incluye el Distrito de Norte Alto: Mejoras públicas: Sotomayor, Cabecera del Llano, El Prado, Alvarez, Las Américas, La Aurora, Bolarquí, Mercedes, Campestre, Conucos. Universidad, UIS, Sotomayor, San Alonso, Quinta Brigada, Quinta Dania, Galán, El Prado, Los Alpes, Alarcón, Antiguo Campestre, Puerto Rico y pilas públicas.

Está incluido también el distrito La Flora: Albania, Morrorico, El Diviso, Miraflores, La Malaña, Los Sauces, Venado de Oro, Los Pinos, Batallón Caldas y pilas públicas del sector.

Y el Distrito La Malaña: Buenos Aires, Miraflores, Miramanga y pilas públicas del sector.

Los barrios afectados del Distrito Pan de Azúcar son: Santa Helena, Balcones de Santa Helena, Arrayanes, Alares, El Reposo, Oasis, Sierra Verde, UDES, Las Colinas, La Trinidad, Balcón del Lago, Los Cedros, Pan de Azúcar, Altos de Pan de Azúcar, Diamante I, Lagos del Cacique, Guayacanes, San Expedito y Pilas Públicas del Sector.

La suspensión se presentará en los siguientes barrios del Distrito Tejar: Quintas del Cacique etapas 1, 2, 3, 4 y 5, Palmeras del Cacique 1 y 2, Hacienda del Cacique, Cacique Imperial, Tesoro del Cacique, Portal del Cacique, Conjuntos Santa Bárbara 1 y 2, La Gran Reserva, Neomundo, Centro Comercial Cacique, Estadio La Flora, Serrezuela 1 y 2, Hispania, Britania, Germania, Cacique Ipaná, Parroquia Cristo Misionero, Conjunto Residencial Monterrey, La Pedregosa, La Libertad, Barrio Caldas, Altoviento, Zapamanga | y IV,Tenza, Santa Fe, San Bernardo, Hacienda San Juan, Girasol, Altos de Tajamar, Balcones del Tejar 1,2,3,4 y 5, Santa Mónica, Altos de la Pradera, Altos del Cacique, Altos del Lago, Asturias, Bosques del Cacique, Urbanización Fátima, Mirador de Fátima, Balcones de la Colina, Colegio Instituto Caldas, San Martin, Portofino, Torres de Alejandría, Las Casitas, Boulevard del Cacique, Mirador del Cacique, Torres del Portón 1,2,3 y 4 y Pilas Públicas del Sector.

Y los del Distrito Cabecera son: Altos de Cabecera, Avenida el Jardín, El Jardín, Terrazas, La Floresta y Quebrada la Iglesia, Cabecera del Llano.

Finalmente, los sectores impactados del Distrito Centro son: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, La Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e instalaciones de Medicina Legal.