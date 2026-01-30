Habilitaron vías en Patio Bonito y Euskadi tras lluvias en Medellín

Tras labores de limpieza y remoción de lodo, habilitaron la movilidad en dos puntos afectados por las lluvias en Medellín. Foto: Captura de pantalla

La alcaldía de Medellín informó que fueron habilitadas las vías en los sectores Patio Bonito y Euskadi, en el sur de la ciudad, luego de que las fuertes lluvias registradas el miércoles 28 de enero causaran graves afectaciones. Sin embargo, continúa el cierre total de la calle 11, en la glorieta Monterrey, por daños en la calzada tras el desbordamiento de varias quebradas en El Poblado.

Las lluvias provocaron crecientes y desbordamientos en las quebradas La Presidenta, La Poblada, La Escopetería, La Aguacatala y La Cristalina, lo que generó inundaciones en vía pública, vehículos atrapados y colapso en la movilidad. La zona más afectada fue El Poblado, en límites con Envigado. Y pese a que no se registraron aumentos significativos en el río Medellín, sí hubo sobrecargas en algunos de los cauces urbanos.

Las autoridades locales informaron que, después de 48 horas de la emergencia, cerca de 300 personas fueron las encargadas de adelantar las labores de limpieza, remoción de material y evaluación técnica en los puntos más afectados. Según el balance preliminar, con maquinaria pesada y equipos especializados lograron retirar 141 metros cúbicos de lodo, equivalente a 10 volquetas, y el lavado de 2.300 metros cuadrados de superficie.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó a través de su cuenta de X el restablecimiento de la movilidad en Patio Bonito y Euskadi. Además, señaló que siguen trabajando en los otros puntos afectados.

Por su parte, en la calle 11, la vía sufrió daños parciales, se mantiene cerrada mientras avanzan en la remoción del pavimento y la inspección de la estructura de concreto que conduce la quebrada por debajo de la calzada.

El secretario de Infraestructura, Jaime Andrés Naranjo, explicó que los daños en esa vía fueron ocasionados por la quebrada La Poblada, que desemboca en La Presidenta, y causaron una especie de “explosión” en el asfalto.

“Estamos apoyando las labores de remoción de toda la estructura del pavimento. Vamos a descubrir el box culvert con especialistas del Área Metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente. Se va a inspeccionar la situación del canal del box culvert y luego seguiremos apoyando la restitución del pavimento y de la estructura de la carpeta asfáltica”, agregó Naranjo.

Además, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, informó que avanzan los estudios y diseños de mejora en el manejo del agua donde se unen las quebradas dentro del convenio con el Área Metropolitana y el proyecto Mi Río, Mis Quebradas.

“Está priorizada la construcción de una obra que solucione esta situación que está en este momento en estudios y diseños por parte del área metropolitana del Valle de Arauco para que luego podamos hacer la construcción de esta obra, esperando que se solucione. Obviamente, estamos partiendo de una visión integral de Cuenca y se ha hecho también una inspección en las partes altas de las quebradas que se activaron”, afirmó.

Y por otro lado, cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) normalizaron el servicio de energía en 334 instalaciones del sector Cola del Zorro, afectadas por la caída de árboles durante las fuertes lluvias.