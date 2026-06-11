Más del 70% de Buenaventura sigue sin agua; reparación tardaría hasta 10 días

La tubería de 39 pulgadas que transporta agua desde la zona rural sufrió un desprendimiento en el sector Profundo, corregimiento de Córdoba. Foto: SAAAB S.A.S. E.S.P.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más del 70% de los usuarios de Buenaventura continúan sin servicio de agua potable debido a la emergencia provocada por el desprendimiento de una tubería principal en el sector Profundo, una situación que ya completa varios días y que podría tardar hasta 10 días más en ser solucionada.

Lea: Alcaldía de Santa Marta pide investigar presunta injerencia del Gobierno nacional

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) informó que “la magnitud del daño obliga a desplegar maquinaria amarilla especializada y otros recursos técnicos para intervenir de manera segura el punto afectado, ubicado en el kilómetro 22+500 de la conducción principal que abastece gran parte del distrito”.

Plan de contingencia en marcha

Ante la prolongación de la emergencia, la empresa activó un plan de contingencia con nueve carrotanques, incluidos vehículos aportados por la Gobernación del Valle del Cauca y la Armada Nacional, con el fin de garantizar el suministro en sitios priorizados como hospitales, clínicas e instituciones educativas.

“Estamos a la espera de que llegue la maquinaria para poder arrancar con lo que consideramos el trabajo pesado de la reparación”, explicó Danny López, director técnico operativo de la SAAB.

Le puede interesar: Hallan sin vida a joven de Soledad que desapareció en playas de Salgar, Atlántico

Según el funcionario, la principal dificultad ha sido conseguir equipos con la capacidad requerida para intervenir la zona afectada. Una vez la maquinaria esté en el lugar, la empresa espera que la situación se solucione en tres días.

Declaran urgencia manifiesta

La SAAAB informó además que declaró “la figura de urgencia manifiesta mediante el Acta 030 del 9 de junio de 2026, mecanismo que permite agilizar procesos de contratación y adquisición de recursos necesarios para atender la contingencia”.

Por ello, hizo un llamado a hogares, clínicas, hospitales y establecimientos comerciales para que hagan uso racionado del agua almacenada mientras avanzan las labores de reparación.

Lea también: Alerta en Cali por viralización de videos de peleas dentro de reconocido colegio de Cali

Las afectaciones se concentran en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sectores de las comunas 10 y 11, así como barrios ubicados al costado norte de la comuna 12, donde miles de familias permanecen a la espera del restablecimiento del servicio.