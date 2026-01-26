Identifican a víctimas de masacre en Cesar, en vía a Catatumbo

Imagen de referencia. Detrás del asesinato de los tres hombres estarían miembros de las disidencias de las Farc. Foto: API

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una masacre se registró este fin de semana sobre la vía que conecta a Guamalito (Norte de Santander) con La Gloria (Cesar). Tres hombres que se movilizaban en una camioneta y una moto fueron obligados a bajar de los vehículos y asesinados en medio de la carretera.

Lea: Así se aplica el pico y placa en Cali este lunes 26 de enero

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres habrían sido interceptados por sujetos armados, al parecer miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc, que les dispararon en reiteradas ocasiones y luego incineraron sus vehículos.

Sumado a esto, Indepaz indicó que en la camioneta en la que iban dos de los sujetos se estaría transportando gasolina ilegalmente. En hechos similares, en los últimos días se han incinerado vehículos en las mismas circunstancias.

Identifican a víctimas de masacre en Cesar

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas están Yeison Buitrago, oriundo de El Tarra, Alexander Navarro Cañizares, de Guamalito, y Nixon Molina, más conocido en la región como “Tata”.

Le puede interesar: Desbordamiento del río Iscuandé en Nariño dejó al menos 1.300 familias damnificadas

Sobre esta última persona se conoció que haría parte de la red de apoyo al terrorismo del frente Camilo Torres del Eln y al parecer estaría encargado de coordinar las acciones para la comercialización de droga en la región, mientras que Navarro estaría al servicio de Tata y también estaría detrás de la comercialización de estupefacientes.

Por esta razón, primeras versiones relacionan el crimen con la disputa entre el Eln y las disidencias de las Farc, que se ha venido dando en el Catatumbo, así como con el presunto pago de extorsiones que uno de los grupos armados ha venido haciendo en la región.

Recientemente, por la misma vía, sujetos armados prendieron fuego a dos camiones que cargaban combustibles, al parecer, de manera ilegal.

Primeras versiones indican que sujetos armados salieron a la carretera, detuvieron los vehículos que transportaban combustible de manera ilegal, obligaron a los conductores a bajarse y los prendieron en llamas, señaló el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante de la Policía de Norte de Santander.

A esto se suma que muy cerca de allí, en el corregimiento de Guaimalito, se han estado presentando enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, por el control territorial, desde el pasado viernes.