Así se aplica el pico y placa en Cali este lunes 26 de enero

Este lunes 26 de enero en la ciudad de Cali se aplica el pico y placa acorde a la nueva rotación para este primer semestre del año, cuya puesta en marcha se viene haciendo desde el pasado 3 de enero. La medida se mantiene en la ciudad para mejorar la movilidad por la ciudad.

La restricción, para este año, se mantiene en el mismo horario que se había venido aplicando, es decir, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Específicamente, para este lunes 26 de enero se aplica en los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. De esta medida están exentos los motociclistas.

La medida no aplica para vehículos de emergencia, de servicio oficial, de seguridad y de la Fuerza Pública. Tampoco para híbridos, eléctricos, ni para estén autorizados para transportar personas con discapacidades. A esta lista se suman quienes hagan el pago de la tasa de congestión (vea aquí cómo hacerlo)

El resto de la semana, el pico y placa se aplica de la siguiente forma:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a COP 875.460, así como a la inmovilización del vehículo.

“Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, indicó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.