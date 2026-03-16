Sube a COP 35 millones recompensa por información de jóvenes desaparecidos en Tolima

Los jóvenes desaparecidos tienen entre 18 y 21 años. Foto: Gobernación del Tolima

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La gobernación del Tolima aumentó a COP 35 millones el monto de la recompensa por información del paradero de siete jóvenes desaparecidos, oriundos de Fresno y Mariquita, en el norte del departamento.

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La decisión fue anunciada en medio del Comité de Orden Público del Tolima, en el que la gobernadora Adriana Matiz explicó que el aumento se aprobó para incentivar a la comunidad a apoyar las investigaciones.

“Seguimos trabajando de la mano de todas las autoridades para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Mariquita. Seis jóvenes desaparecidos; por ellos autorizamos una recompensa hasta de COP 35 millones, 20 salarios mínimos, para quienes nos den información de estos jóvenes desaparecidos hace más de dos meses”, añadió la mandataria.

En la lista de jóvenes desaparecidos están David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. Entre los casos se incluyó el de Alejandra Arias León, quien desapareció hace seis meses.

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Desde la gobernación también se ha reiterado que se trabaja junto a la Fuerza Pública, tanto para hallar a los jóvenes desaparecidos así como para reforzar la seguridad en la región. Para ello se realizó hace dos semanas un consejo de seguridad en el que se anunció la primera recompensa.

De igual forma, el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, indicó que investigan las versiones que señalan el hallazgo de una fosa común en el sector de Medina, en Mariquita. “Quisiéramos que, si alguna persona que da este tipo de versiones nos la pudiera corroborar, podamos dar con el paradero. Estamos prestos a recibirla“.