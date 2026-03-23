Masacre en Soledad: ataque iba dirigido contra alias “ojito” y deja tres muertos

El ataque se registró en un municipio del área metropolitana de Barranquilla con antecedentes de violencia urbana. Foto: Alcaldía de Soledad

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Las autoridades identificaron a los posibles responsables de la masacre que se registró este fin de semana en el barrio Villa Soledad de Soledad, en Atlántico, que dejó a tres personas muertas y una más gravemente herida.

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El hecho fue cometido por hombres que se movilizaban en un motocarro, quienes dispararon contra hombres que se encontraban reunidos en la terraza de una vivienda. El caso es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que conformó un equipo especializado para establecer lo ocurrido.

Ataque directo y víctimas colaterales

Las víctimas mortales fueron Jesús Alberto Escorcia Orozco de 24 años, Emilio Nicolás Miranda de 67 y Luis Alberto Romero Hernández de 68. El único sobreviviente es Óscar Miguel Buelvas, de 59 años, quien permanece bajo atención médica.

Según las autoridades, una de las hipótesis apunta a que el atentado iba dirigido contra una de las víctimas, Jesús Alberto Escorcia, alias “Ojito”, en medio de las retaliaciones entre bandas de “Los Costeños” y “Los Pepes”, organizaciones han sido señaladas por las autoridades como protagonistas de una confrontación sostenida en la región, relacionada con economías ilegales como el microtráfico, la extorsión y el control territorial, incrementando los hechos violentos en municipios como Soledad.

De acuerdo con información conocida en medio de la investigación, alias “ojito” estaría vinculado a la estructura de “Los Pepes”, lo que refuerza la hipótesis de un ataque selectivo en el marco de esta confrontación criminal.

Avances en la investigación

Frente al caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que “se ha dispuesto un equipo especializado de investigación criminal e inteligencia con el objetivo de identificar y capturar a los responsables”, indicó el teniente coronel Álvaro Fernández Alarcón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Adicionalmente, la alcaldía de Soledad anunció una recompensa de hasta COP 10 millones por datos que conduzcan a la ubicación de los responsables.

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Violencia que no cede

Más allá del caso puntual, la masacre en Soledad se suma a una tendencia que continúa generando preocupación en el país. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) advirtió que, con este hecho, ya son 33 las masacres registradas en Colombia en lo que va de 2026, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia en diferentes regiones.

🔴 #33masacresen2026



📆 Fecha: 21/03/2026

📍 Lugar: Soledad, Atlántico.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



➡️En el barrio Villa Soledad, del municipio de Soledad (Atlántico), dos hombres que al parecer se movilizaban en un motocarro atacaron a disparos a un grupo de personas que se… pic.twitter.com/XwlDNv6dwu — INDEPAZ (@Indepaz) March 22, 2026

La organización ha insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes para frenar esta escalada, en un contexto donde las disputas entre grupos armados y economías ilegales siguen impactando tanto zonas rurales como urbanas.