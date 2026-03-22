Ataque con artefacto explosivo en Norte de Santander deja uniformados aturdidos

Autoridades inspeccionan la zona donde fue detonado un artefacto explosivo en el Norte de Santander, hecho que generó pánico entre los habitantes durante la madrugada. Foto: Redes sociales

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Un artefacto explosivo fue detonado en la madrugada de este domingo 22 de marzo en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, presuntamente contra una patrulla de la Policía que hacía labores de vigilancia en el barrio La Palestina. El hecho generó momentos de tensión entre los habitantes y activó las alertas de seguridad en esta zona del país.

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De acuerdo con información preliminar, cuatro uniformados que se desplazaban en dos motocicletas fueron afectados por la activación del explosivo justo cuando pasaban por el sector. Como resultado, dos de ellos fueron trasladados a un centro asistencial tras presentar aturdimiento por la onda explosiva, aunque no registraban heridas de gravedad.

El hecho se registró hacia las 3:00 a.m., cuando la comunidad se encontraba descansando. El fuerte estruendo despertó a los residentes, quienes salieron de sus viviendas en medio del temor para entender lo ocurrido.

Según versiones iniciales, el artefacto habría sido dejado en un lote cercano y activado al paso de la patrulla, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido contra la fuerza pública.

Sin víctimas fatales, pero con alerta de seguridad

El general William Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander, confirmó que no hubo afectaciones graves: “Gracias a Dios no tuvimos ninguna afectación contra la vida de nuestros hombres, solamente quedaron aturdidos por la onda explosiva”.

Aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, el hecho encendió las alarmas en el municipio, especialmente por haberse registrado en una zona residencial.

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Investigan posibles responsables

Tras el ataque, unidades especializadas en explosivos llegaron al lugar para inspeccionar la zona y descartar la presencia de otros artefactos. Además, organismos de socorro verificaron posibles daños en viviendas cercanas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las características del explosivo y determinar quiénes estarían detrás del hecho. No se descarta que el ataque esté relacionado con recientes operativos contra el microtráfico en el municipio, que han dejado varias capturas en los últimos días.

Mientras avanzan las indagaciones, se anunció el refuerzo de la presencia policial y de los controles en puntos estratégicos de Chinácota, con el objetivo de prevenir nuevos hechos que alteren el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes.