Mensaje de la madre de Sofía Delgado: “para mí está viva”

Sofía Delgado fue vista por última vez el pasado domingo 29 de septiembre. Foto: Archivo particular

La alcaldía de Candelaria, en Valle del Cauca, aumentó a $40 millones la recompensa que ofrece por información del paradero de Sofía Delgado, la niña de 12 años que desapareció el pasado 29 de septiembre, luego de que salió de la casa de su abuela hacia su vivienda para buscar un champú para bañar a un perro.

Ante la incertidumbre que ronda a la familia como al municipio, Lady Zúñiga, mamá de Sofía, asegura que no pierden la fe de que la niña está viva. “Todos los días le oro porque, como lo he repetido, hasta que mi hija aparezca, para mí ella está viva y va a seguir viva, porque voy a seguir luchando”, aseguró la mujer a Noticias Caracol.

Sumado a esto, explicó que las autoridades, quienes siguen haciéndoles acompañamiento, continúan la búsqueda en varios corregimientos de Candelaria, así como extendieron los rastreos a 10 municipios más, pero hasta el momento no les han dado datos claves de la búsqueda. “Solo puedo decir que van por dos líneas que están mirando, pero no me han dicho nada concreto”.

Frente a la desaparición, indicó que “voy a salir a buscarla, así me toque ir a donde me toque ir, pero nosotros como familia seguiremos hasta lo último, hasta que la encontremos”.

Además del derecho de petición que radicaron en Presidencia para reforzar las medidas de búsqueda de la niña, las autoridades expidieron una alerta amarilla de la Interpol, que se registra en casos de personas desaparecidas, así como la gobernación del Valle también aumentó a $25 millones la recompensa que ofrecen por información del paradero de la niña.

Por su parte, las autoridades señalaron que han realizado tres allanamientos, así como “se ha creado una burbuja investigativa conformada por la seccional de Investigación Criminal, la seccional de Inteligencia del Gaula Cali, articulado con la Fiscalía General de la Nación, para realizar unas acciones judiciales que nos permitan esclarecer este hecho”, dijo el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Zúñiga resalta que su hija Sofía “es muy juiciosa, muy consagrada a sus tareas y le encanta dibujar”. Por esto mismo, en el colegio donde estudia la menor de edad han resaltado sus logros académicos y se han unido a las voces que exigen su pronto regreso.