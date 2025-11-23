Misión La Guajira: así se le dio acceso al agua e internet a 25.000 personas en La Guajira

Además de soluciones energética y de agua, se entregaron bicicletas en las comunidades. Foto: Grupo Aval

Se cumplen dos años de la reunión en la que el presidente Gustavo Petro acordó con el empresariado, en Cartagena, una alianza que dio origen a “Misión La Guajira”, un proyecto con el que se comprometieron a llevar soluciones a neccesidades como el acceso al agua al departamento. Los trabajos terminaron con intevenciones en Manaure y Uribia de los privados, en donde se construyeron 28 plantas potabilizadoras y se recuperaron 40 pozos, así como se llevaron conexiones eléctricas y puntos de acceso a internet, que hoy benefician a cerca de 25.000 personas.

“Realmente lo más importante es que cumplimos, que sí se puede ejecutar con las comunidades. Hay muchas regiones del país que tienen muchas necesidades y que bueno que el sector privado tenga iniciativas como estas. Es un proyecto emocionante donde se benefician muchas familias. Me complace ver a los niños cómo cambian, cómo se ven más saludable, el que tengan internet y puedan conocer el mundo”, señaló María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval.

El proceso tuvo varias etapas, debido a que las comunidades participaron activamente de las soluciones que se implementarían. Por ello se sostuvieron más de 500 reuniones en las que hubo concertaciones y creación de comités comunitarios para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.

Esto se debe a que no existían las mismas condiciones para todos. En algunas zonas se recuperaron pozos, mientras que en ocho tuvieron que perforarse. Con esto, se lograron concretar 28 plantas potabilizadores, entre las que quedan seis por entregar, que permiten que cada personas de la comunidad tenga acceso a 20 litro de agua a diario.

De igual forma, se instalaron en 81 comunidades páneles de energía solar para que tengan iluminación, clave para las mujeres tejedoras, puntos de carga y refrigerados que fueron donados por privados y que les permite almacenar carne y comercializar otros productos entre comunidades.

Finalmente, en alianza con Claro se instalaron puntos WiFi, que les permite el acceso al intenet y que beneficia principalmente a los menores de edad, quienes antes tenían que desplazarse a cascos urbanos para hacer tareas.

“En Claro creemos que la conectividad es mucho más que una herramienta tecnológica: es una vía para cerrar brechas, impulsar el desarrollo y transformar vidas. Por eso, participar en Misión La Guajira ha sido una oportunidad para hacer lo que mejor sabemos hacer: conectar para hacer posible una Colombia mejor”, indicó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Finalmente, está el trabajo con las mujeres artesanas. A través de La Tienda de la Empatía se formaron 500 mujeres artesanas de 40 comunidades para promover el comercio justo y abrir nuevas oportunidades de mercado. Para ello también se abrió una casa en Riohacha para dichas mujeres puedan comercializar sus productos a precios justos y adquirir hilos de calidad y en colores demandados por el mercado.

Tanto las plantas potabilizadoras como los pozos, páneles solares y refrigeradores quedaran en manos de las comunidades, que fueron capacitadas para garantizar con su sostenibilidad. Con esto se cierra el proyecto que buscó soluciones a La Guajira.