Muere tercera víctima del atentado en Ponedera, Atlántico: entre las víctimas hay un niño

El atentado ocurrido en el barrio San Francisco, causó la muerte de un niño de 2 años y dos mujeres, una de ellas días después. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades confirmaron la muerte de la tercera víctima del ataque armado que se registró en el municipio de Ponedera, en Atlántico, la noche del miércoles 18 de febrero. Hacia las 11:18 p.m., tres hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda del barrio San Francisco y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la terraza de una casa.

Lea: Emergencia en Vía al Llano: evacúan vehículos tras volcamiento de camión cisterna

Las víctimas fueron identificadas como Constanza Isabel Rivera, de 39 años; el menor Jordán Cervantes, de 2 años; y Leisy María Silvera, también de 39 años, quien falleció en las últimas horas tras permanecer bajo atención médica especializada.

El niño recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladado inicialmente al hospital de Ponedera, luego remitido a Sabanalarga, donde murió debido a la gravedad de la herida.

Hipótesis bajo investigación

De acuerdo con información preliminar, días antes del ataque se habría presentado un altercado entre una de las víctimas y un sujeto que la habría amenazado tras una discusión relacionada con la publicación de una fotografía en un grupo de WhatsApp.

La Policía del Atlántico informó que un equipo especial fue designado para esclarecer el caso. El general William Rincón señaló que los agresores llegaron “con un fin criminal de asesinar a una persona”, por lo que se dispusieron capacidades de inteligencia y policía judicial para identificarlos y judicializarlos.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica de los cuerpos y adelanta la recolección de pruebas y testimonios.

Le puede interesar: Anuncio de huelga en Santander prende las alarmas, “el derecho de los usuarios es primero”

Recompensa y operativos

La Gobernación del Atlántico anunció una recompensa de hasta COP 30 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del ataque. El gobernador Eduardo Verano rechazó el asesinato del menor de dos años, calificando el hecho como un crimen atroz que indigna a la sociedad. Además, solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía actuar con toda la contundencia institucional para poder esclarecer los hechos.

Rechazo de manera categórica y contundente el atroz asesinato de un menor de tan solo dos años ocurrido en el municipio de Ponedera. Este crimen nos duele profundamente y nos indigna como sociedad. No hay justificación alguna para un acto tan cobarde y cruel.



Nuestra niñez es… — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) February 19, 2026

Las autoridades mantienen operativos en la zona mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y móviles de este múltiple homicidio que impacta a esta población del sur del departamento.