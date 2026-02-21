Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Emergencia en Vía al Llano: evacúan vehículos tras volcamiento de camión cisterna

Por el derrame de combustible se activaron protocolos de emergencia y mantienen el paso restringido.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
21 de febrero de 2026 - 03:14 p. m.
El tractocamión volcó en la vía Bogotá-Villavicencio durante la madruga del 21 de febrero. El derrame de combustible obligó al cierre total del corredor.
El tractocamión volcó en la vía Bogotá-Villavicencio durante la madruga del 21 de febrero. El derrame de combustible obligó al cierre total del corredor.
Foto: Redes CoviandinaSAS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un tractocamión cisterna se volcó hacia las 2:00 de la madrugada de este sábado 21 de febrero en el kilómetro 8+900 de la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, provocando el cierre total del corredor por derrame activo de combustible.

Lea: Habrá cierres viales este sábado 21 de febrero en Bucaramanga

La concesionaria Coviandina reportó el siniestro pasadas las 2:25 a.m. e indicó que la restricción se adoptó por razones de seguridad, debido al riesgo por el derrame. El vehículo quedó volcado a un costado de la vía, mientras el combustible se extendió sobre la calzada.

Aunque no se reportaron personas heridas, el hecho obligó a activar el Plan de Atención de Emergencias con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Chipaque y personal operativo de la concesión.

Cierres y labores técnicas

Para contener la situación, se establecieron cierres en el sector de El Uval, en sentido Bogotá-Villavicencio, y en La Báscula, en el sentido contrario. La medida buscó evitar el ingreso de más vehículos al tramo afectado y facilitar la llegada de equipos especializados.

Le puede interesar: Conozca los cierres viales en Medellín para el fin de semana

Las cuadrillas trabajan en la contención del combustible y en la preparación del trasiego, procedimiento que permite trasladar el líquido restante a otro vehículo cisterna antes de retirar el camión volcado. Esta maniobra es obligatoria para reducir riesgos antes de habilitar maquinaria pesada en la zona.

Evacuación parcial mientras continúa la emergencia

Hacia las 8:50 a.m., las autoridades iniciaron la evacuación controlada de vehículos represados en el sector de El Uval, por lo que se habilitó el paso por 40 minutos.

La vía al Llano es uno de los corredores estratégicos del país para el transporte de pasajeros y carga entre el centro y los Llanos Orientales. Hasta el momento no hay hora estimada de reapertura total, por lo que se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los canales oficiales antes de emprender viaje.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Vía Llanos

Emergencia

Evacuación

Volcamiento

Siniestro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.