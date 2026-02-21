Emergencia en Vía al Llano: evacúan vehículos tras volcamiento de camión cisterna

El tractocamión volcó en la vía Bogotá-Villavicencio durante la madruga del 21 de febrero. El derrame de combustible obligó al cierre total del corredor. Foto: Redes CoviandinaSAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un tractocamión cisterna se volcó hacia las 2:00 de la madrugada de este sábado 21 de febrero en el kilómetro 8+900 de la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, provocando el cierre total del corredor por derrame activo de combustible.

Lea: Habrá cierres viales este sábado 21 de febrero en Bucaramanga

La concesionaria Coviandina reportó el siniestro pasadas las 2:25 a.m. e indicó que la restricción se adoptó por razones de seguridad, debido al riesgo por el derrame. El vehículo quedó volcado a un costado de la vía, mientras el combustible se extendió sobre la calzada.

(2:25 a.m.) *Atención * Autoridades reportan cierre total de vía a la altura del k8+900 por siniestro vial con volcamiento de tractocamión que quedó fuera de vía, pero, presenta derrame de combustible activo. Es por seguridad de todos. Persobal y organismos de socorro atienden. pic.twitter.com/jM5JOkA9Ye — Coviandina (@CoviandinaSAS) February 21, 2026

Aunque no se reportaron personas heridas, el hecho obligó a activar el Plan de Atención de Emergencias con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Chipaque y personal operativo de la concesión.

Cierres y labores técnicas

Para contener la situación, se establecieron cierres en el sector de El Uval, en sentido Bogotá-Villavicencio, y en La Báscula, en el sentido contrario. La medida buscó evitar el ingreso de más vehículos al tramo afectado y facilitar la llegada de equipos especializados.

Le puede interesar: Conozca los cierres viales en Medellín para el fin de semana

Las cuadrillas trabajan en la contención del combustible y en la preparación del trasiego, procedimiento que permite trasladar el líquido restante a otro vehículo cisterna antes de retirar el camión volcado. Esta maniobra es obligatoria para reducir riesgos antes de habilitar maquinaria pesada en la zona.

Evacuación parcial mientras continúa la emergencia

Hacia las 8:50 a.m., las autoridades iniciaron la evacuación controlada de vehículos represados en el sector de El Uval, por lo que se habilitó el paso por 40 minutos.

(8:50 a.m.) *Atención* Autoridades inician evacuación de vehículos represados en el k1+000 Uval en sentido Btá - Vcio por 40 minutos mientras Contingencias prepara las labores de trasiego de carga. precaucion! — Coviandina (@CoviandinaSAS) February 21, 2026

La vía al Llano es uno de los corredores estratégicos del país para el transporte de pasajeros y carga entre el centro y los Llanos Orientales. Hasta el momento no hay hora estimada de reapertura total, por lo que se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los canales oficiales antes de emprender viaje.