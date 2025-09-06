Mujer fue agredida por su expareja en centro comercial de Floridablanca

Imagen de referencia. La mujer fue atacada por su expareja y resultó con una herida en la parte baja del abdomen. Foto: Alcaldía de Floridablanca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un centro comercial de Floridablanca se registró un ataque con arma blanca en la tarde del viernes 5 de septiembre. Doralba Graciano Borja, de 40 años, resultó herida con un cuchillo por su expareja.

Lea: Hombre, que cayó a un abismo de 30 metro en Barichara, sobrevivió, ¿qué pasó?

Según la información preliminar, el agresor la había amenazado de muerte previamente. Cuando la mujer identificó al hombre intentó huir, pero la siguió hasta atacarla en el quinto piso del centro comercial, dejándole una herida en la parte baja del abdomen.

La mujer fue trasladada al Hospital Internacional de Colombia donde recibe atención médica y acompañamiento psicosocial. A través de la estrategia Mujer, Familia y Género de la Policía Nacional con la Patrulla Púrpura, activaron la ruta de atención a la víctima.

Le puede interesar: Manifestantes de El Tarrita bloquearon la carretera Ocaña-Cúcuta

Por su parte, la administración del Centro Comercial Parque Caracolí indicó que activaron los protocolos y rechazaron lo sucedido dentro de las instalaciones. “El hecho ocurrió de manera rápida y repentina. Nuestro equipo de seguridad reaccionó de inmediato, activando protocolos de emergencia, priorizando la atención y el traslado oportuno de la víctima a un centro médico, en donde está recibiendo el cuidado necesario. Parque Caracolí rechaza enfáticamente cualquier forma de violencia, en especial aquella ejercida contra las mujeres. Reiteramos a la comunidad que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra prioridad”, indicó el centro comercial.

El agresor fue identificado como Oriel Trujillo Martínez, de 44 años, quien huyó tras el ataque. La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta las investigaciones para dar con su paradero.