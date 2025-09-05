Hombre, que cayó a un abismo de 30 metro en Barichara, sobrevivió, ¿qué pasó?

La emergencia se presentó en la vereda Butaregua de Barichara. Foto: Bomberos de Barichara

Miembros del cuerpo de socorro de Barichara, Santander, rescataron con vida a un hombre que cayó, en un accidente, a más de 30 metros de altura por un abismo en la vereda Villanueva del municipio.

El cuerpo de Bomberos de Barichara explicó que tras una rápida reacción, que incluyó una larga caminata para bajar por el abismo, se logró encontrar al hombre que presentó múltiples fracturas y laceraciones.

“Se evacua en camilla tipo capullo gracias al trabajo en equipo e interinstitucional, debido al difícil acceso y terreno quebradizo y peligroso, indicó el cuerpo de Bomberos. En el operativo participaron cuatro unidades del municipio, a los que se sumaron cuatro del municipio de Villanueva, uniformados de la Policía y habitantes de la zona.

El hombre fue estabilizado y trasladado por los bomberos al centro de salud de Villanueva, donde dieron atención primaria a las lesiones.

“Con acciones oportunas reafirmamos nuestro compromiso de estar #SegurosCercanosYPresentes para proteger la vida”, indicó la Policía. Sumado a esto, las autoridades investigan los hechos que estuvieron detrás de la caída del hombre por el abismo.

En un hecho similar, sobre la vía Curos-Málaga, Flor Elba Crispín de Ortiz murió luego de que, en un accidente de tránsito, cayó a un abismo el vehículo en el que se movilizaba.

De acuerdo con las autoridades, al parecer el conductor perdió el control del carro Renault Duster, de matrícula WLT-455, lo que produjo el accidente en el que falleció la mujer y resultaron heridas otras tres personas.