Mujer halló dos bebés de 6 meses abandonados en vivienda de Puerto Berrio

Érika Marcela Gaviria fue la mujer que encontró dos bebés de seis meses abandonados en una casa de Puerto Berrío, Antioquia. La mujer manifiesta que escuchó a los menores llorar y por esto acudió a la casa donde estaban, ubicada en el barrio Nuevo Milenio.

“Yo me levanté a las 5:30 de la tarde y los niños seguían llorando. Me acerqué a la vivienda a ver en qué podía colaborar porque no dejaban de llorar. Cuando fui los bebés estaban tirados en el piso, orinados”, contó Érika Gaviria. La mamá de los dos bebés es una joven de aproximadamente 18 años.

Al parecer, la madre aprovechó un momento en el que no había nadie en la vivienda para dejar a los dos menores allí, según la versión de la propietaria de la casa donde estaban los bebés. La mujer que los rescató se los llevó para su casa y con ayuda de la comunidad le compraron leche a los bebés. Al siguiente día los dos niños fueron trasladados al hospital de Puerto Berrío para valorarlos, allí quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La comisaría de familia de Puerto Berrío resaltó la acción de Érika Marcela. “El ICBF toma el caso para abrir el proceso. En este momento los niños están recaudo del Instituto a través un lugar de paso”, sostuvo Nelson Guillermo Quiceno, comisario de familia.