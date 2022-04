Mujer murió tras procedimiento estético clandestino en Bello, Antioquia

En su cuenta de Instagram, Ambital Spa ofrece tratamientos reductores, levantamiento de glúteos, tratamientos para la celulitis, post operatorios y limpiezas faciales. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Hasta el barrio Cabañitas, de Bello (Antioquia) llegó una patrulla de la Policía, una ambulancia y un carro de bomberos para atender el llamado de emergencia que hicieron desde el edificio La Camila, ubicado en la calle 24, donde las autoridades confirmaron que una mujer de 29 años falleció, en un local llamado Ambital Spa, tras realizarse un procedimiento estético.

De acuerdo con el informe de la Policía, revelado por El Colombiano, esta abogada de Medellín no presentaba signos de violencia y “las causas de su muerte están por establecer”. Habitantes de la zona aseguraron que el sitio funcionaba en la clandestinidad, pues no tenía ningún aviso; a pesar de eso, señalaron que era común ver a mujeres entrando a distintas horas del día.

Según las autoridades, la cosmetóloga Karen Alejandra Arango Guerra indicó que a la mujer le “estaba realizando un procedimiento de masajes, momentos en los que le dan convulsiones y vómito, trata de brindarle los primeros auxilios, los cuales no fueron suficientes para reanimarla, falleciendo en el lugar”. El apartamento en el que funcionaba el centro de estética fue cerrado, al igual que ahora su cuenta de Instagram es privada.

El Colombiano también confirmó que, hasta el momento, no han llegado denuncias a la Seccional de Salud de Antioquia. En la misma línea, la Secretaría de Salud de Bello aseguró que no hay registros de seguimiento al spa, lo cual indicaría que no tenía permiso de operar.

“Se recomienda a la comunidad en general que cuando se vaya a realizar procedimientos estéticos, lo haga en IPS habilitadas por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para así evitar hechos lamentables como el presentado el día de ayer”, alertó la administración municipal.