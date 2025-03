Murió Erika Morales, la joven que quedó cuadripléjica y solicitó la eutanasia

Erika Yanira Morales fue agredida en el baño de una discoteca. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche del pasado sábado primero de marzo se confirmó la muerte de Erika Morales, la joven de 20 años, que quedó cuadripléjica, luego de que fue atacada en el baño de una discoteca, hace tres años. La joven habría presentado complicaciones en su salud, por lo que murió de manera natural.

Lea: Por fuertes lluvias en Medellín se recibieron más de 200 llamadas a emergencias

“Vuela muy alto mi bello ángel, te amo hermanita siempre”, publicó Tatiana Morales, hermana de Erika y quien hace unas semanas dio a conocer la historia de la mujer, tras señalar que la EPS les negó la solicitud de eutanasia.

Erika Morales se encontraba hospitalizada desde que se registró la agresión, en la noche del 2 de agosto de 2021. Dos mujeres se acercaron a ella en el baño de una discoteca y le dieron varios golpes con una botella, lo que le causó un infarto cerebral y una lesión medular irreversible.

Permaneció por un año y siete meses en coma y cuando despertó evidenciaron que no solo perdió completamente la movilidad, sino también el habla y su capacidad para respirar autónomamente, por lo que diseñaron un mecanismo, con un abecedario, para comunicarse con ella, mientras que su madre tuvo que dejar de trabajar para dedicarse a cuidarla.

Le puede interesar: Cerrará por dos meses Playa Blanca, en la laguna de Tota; estas son las razones

Tatiana dio a conocer la historia de su hermana a través de redes sociales, debido a que después de hacer la solicitud, la EPS les negó la eutanasia, lo que generó indignación y un nuevo debate sobre las posibilidades que hay abiertas en el país para solicitar el procedimiento. En respuesta, la EPS indicó que se había puesto el caso en discusión, pero que no se había hecho una solicitud formal.

Esta misma semana, la hermana de Erika informó que la EPS finalmente aceptó la solicitud y acompañaría con cuidados paliativos y psicológicos a la joven, que se encontraba internada en el Centro Médico Valle De Atriz, en Pasto.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario malintencionado me importa hoy. Solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logre que fuera escuchada. Espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho todo, fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia”, escribió Tatiana en sus redes sociales.

Hasta el momento, la familia no ha dado más información de la muerte de Erika Morales.