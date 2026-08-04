Murió Tilín, condenado por el asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra

Orlando Sierra fue asesinado en febrero de 2002.

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Las autoridades confirmaron la muerte de Luis Miguel Tabares Hernández, alias Tilín, quien fue uno de los condenados por el asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra, en febrero de 2002, en Manizales.

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La muerte de Tabares Hernández se registró el pasado 29 de julio. El sujeto, que pagaba una condena de 28 años de prisión, presentó complicaciones de salud por las que fue atendido por el personal médico de la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Luego fue trasladado a un centro asistencial, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Sobre lo ocurrido, Alejandro Durán, vocero del Inpec en Tolima, aseguró a La Patria que, pese a que se realizaron las maniobras de reanimación, el condenado falleció horas después de su traslado. Primeras versiones indican que su muerte estaría relacionada con un paro cardiaco, lo que tendrán que determinar los análisis de Medicina Legal.

Tabares, conocido en su momento como el “jefe de sicarios” más peligroso y poderoso de la galería de Manizales, tenía 57 años y sería oriundo de Angostura (Antioquia). Llegó a la ciudad a comienzos de los años 90 a trabajar como vendedor ambulante, y dos años después estableció un bar que tuvo hasta su captura.

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Posteriores investigaciones señalaron que el hombre sería de Herveo, Tolima, de donde también llegó Luis Fernando Soto Zapata, alias “Pereque”, quien habría disparado contra Sierra el primero de febrero del 2002, frente a las instalaciones del periódico.

Tabares Hernández habría logrado el control del microtráfico en la plaza de mercado de Manizales, pero también el del chance ilegal, mientras que a la par fue creciendo como sicario en la ciudad, a tal punto de estar detrás de varios crímenes por lo que no llegó a ser investigado.

Aunque alias “Tilín” inicialmente negó cualquier tipo de participación en el crimen de Orlando Sierra y otras acusaciones, asegurando que había un complot en su contra, el Tribunal Superior de Manizales, en segunda instancia, determinó que fue uno de los autores materiales del asesinato del periodista y manejó “tras bambalinas los hilos conductores de este homicidio, recibiendo el dinero cancelado para la finalidad delictual y pagando a Soto Zapata por su ejecución”, por lo que en 2005 fue condenado a 28 años de prisión.

Posteriormente, su testimonio contra Ferney Tapasco González fue clave en la condena contra el político caldense como autor intelectual del crimen del periodista.