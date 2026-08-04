Primera cumbre de seguridad se hará este martes en Barranquilla; se definirán acciones

Los alcaldes de nueve ciudades se reunirán en la tarde de este martes con el presidente electo Abelardo de la Espriella para acordar las primeras acciones del piloto del Bloque de seguridad. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Este martes 4 de agosto se realiza en Barranquilla la primera Cumbre de Seguridad citada por el gobierno electo, en la que se reunirá a nueve alcaldes de las ciudades que harán parte del piloto de bloque de seguridad propuesto por el gobierno electo, por lo que se sentarán a discutir las cifras de criminalidad, el accionar de los grupos armados y las acciones conjuntas que se tomarán desde el próximo 7 de agosto.

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La reunión fue citada por el ministro designado de Defensa, Jorge Mora, en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, al que llegaron los mandatarios para conocer la política pública que se plantea detrás de los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana, y acordar las acciones para aplicar los pilotos que se implementarán desde los primeros días del nuevo gobierno.

De acuerdo con la programación del evento, en la mañana se dará un espacio a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Soacha para presentar datos de seguridad en sus ciudades, el accionar del crimen organizado y sus principales preocupaciones con respecto al orden público.

Sobre el encuentro se conoce que se priorizará en conocer las operaciones de las estructuras criminales en las ciudades, los objetivos contra la delincuencia, las capacidades de cada alcaldía y las acciones que se tomarán en los primeros días de Gobierno. En la tarde se tendrá el encuentro con De la Espriella para determinar las acciones conjuntas que se anunciarán una vez terminada la reunión.

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Entre los primeros en llegar a Barranquilla estuvo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien señaló que presentará una estrategia integral para enfrentar fenómenos como el hurto, el sicariato, el microtráfico y la extorsión, así como agradeció que la ciudad sea tenida en cuenta dentro de estas primeras acciones.

Por su parte, Alejandro Eder se reunió con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, y visitó el Batallón Paraíso, donde se realizan las obras de la sede presidencial.

“Desde el 7 de agosto se realizará un consejo de seguridad donde buscaremos cómo asegurar la zona alrededor de la ciudad, en los municipios vecinos que tanto han sufrido del terrorismo, pero también fortalecer la seguridad dentro de Cali y fortalecer la seguridad para los caleños”, indicó el mandatario.

Por su parte, Alfonso Pinto, secretario del Interior de Bucaramanga, señaló que entre las propuestas que llevan a la mesa están el aumento del pie de fuerza, la articulación entre Fiscalía, Ejército y Policía, así como acciones claras en las ciudades. “Pero más allá de eso, es cómo la alcaldía podrá ejecutar los recursos para la seguridad (...), ellos nos proyectan cómo serán las intervenciones en estas ciudades”.

De igual forma, el alcalde de Bucaramanga, Jorge Acevedo, indicó que solicitará mayores acciones en su territorio, que incluyan mayor pie de fuerza permanente como capacidades tecnológicas para enfrentar a los grupos armados que han azotado en los últimos días a la ciudad y su área metropolitana.

Finalmente, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, celebró la inclusión de la ciudad, así como resaltó que su participación en el piloto le permitirá a la ciudad “recibir recursos, estrategias y fortalezas”, además de fortalecer la capacidad tecnológica.