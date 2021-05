Joaquín Maestre Vega, presidente del Colegio Médico de Valledupar, insiste en que esa es la mejor estrategia para contener los contagios, porque obliga a aislar a las personas que no cumplen con las normas de bioseguridad. Por ahora, en la capital del Cesar, habrá confinamiento total durante este fin de semana.

La crisis hospitalaria por el COVID-19 se agudizó en el departamento de Cesar. En Valledupar, por ejemplo, la ocupación de camas UCI llegó al 100 %. La situación tiene en jaque al sistema de salud. Y aunque se han decretado medidas, como toque de queda y ley seca, estas parece que no han sido suficientes.

El presidente del Colegio Médico de Valledupar y Cesar, Joaquín Maestre Vega, asegura que esta situación se pudo haber prevenido cuando la asociación recomendó confinamiento total durante 14 días, medida en la que insisten para mitigar la crisis sanitaria.

La Secretaría de Salud de Cesar puso en marcha la distribución de 14.375 pruebas de antígenos, en 24 municipios, con el fin de contener la cadena de contagios. “Las de antígenos son pruebas rápidas que permiten confirmar presencia del COVID-19. De esta manera se podrán tomar medidas para cortar cadenas de contagio mediante aislamiento obligatorio de casos positivos y serán de gran ayuda a los municipios, porque no tienen cómo realizar PCR y tienen que esperar 72 horas o más para tener los reportes”, explicó el secretario de Salud departamental, Hernán Baquero.

Le recomendamos leer: ¡Tenga en cuenta! Este viernes comienza la cuarentena general en Bogotá

Ante la ocupación de la capacidad máxima instalada de camas UCI en Valledupar, el alcalde Mello Castro solicitó al Ministerio del Interior el aval para decretar toque de queda y ley seca. La medida fue aprobada para regir desde el miércoles 28 de abril, entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada día, hasta el viernes 30 de ese mismo mes. Las medidas serán continuas durante el fin de semana, lo que significa que habrá confinamiento total hasta el lunes 3 de mayo a las 5:00 a.m.

El departamento tiene actualmente una capacidad instalada de 454 camas UCI, de las cuales solo hay cinco disponibles. De esa cifra, 321 están al servicio de personas afectadas con coronavirus y el resto para otras patologías. En Valledupar, el Hospital Rosario Pumarejo amplió su capacidad en 10 unidades, la Clínica Erasmo lo hizo en siete camas y la Clínica Santa Isabel, que no manejaba pacientes de COVID-19, dispuso de 12 unidades más. “El llamado es al autocuidado, ya que estamos en el tercer pico de la pandemia. Debemos permanecer en casa y salir a hacer lo necesario guardando estrictamente los protocolos”, agregó el gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo.

Joaquín Maestre Vega, presidente del Colegio Médico de Valledupar y de Cesar, habla en entrevista con El Espectador.

Los contagios siguen elevándose y el departamento está en alerta roja, ¿cuáles son las proyecciones que hacen desde el Colegio Médico?

Las proyecciones que hemos venido haciendo son las que nos han permitido pronosticar que para este mes íbamos a tener un colapso en el sistema de salud, sobre todo en el tema de camas UCI. Eso lo habíamos dicho hace tres meses, que si no se tomaban las medidas de restricción total el sistema de salud iba a colapsar, que es lo que se vive ahora.

¿En ese momento se hizo caso a las recomendaciones del Colegio Médico?

No, en ese momento nadie escuchó nuestra voz. A pesar de que todos los análisis epidemiológicos que teníamos la Secretaría y nosotros apostaban hacia el colapso del sistema.

¿Cuáles son las recomendaciones que hace hoy para bajar la curva?

Reiteramos: si no se aplica la medida de aislamiento estricto por 14 días, ya no será pico sino que se aplana en un número de contagios permanente y se prolonga ese pico durante cuatro y cinco semanas. Lo que ha dado resultados a nivel mundial es el aislamiento estricto durante, mínimo, 14 días. De lo contrario, seguirá bajando, pero no en la exigencia que uno quisiera que bajara. Necesitamos 14 días de aislamiento estricto, porque ahí se aísla toda aquella ciudadanía que no cumple con las normas de bioseguridad.

Confinamiento total durante 14 días, ¿para Valledupar o todo el departamento?

Lo mejor sería que fuera para todo el departamento del Cesar y sus zonas de influencia: sur de La Guajira y parte del Magdalena, donde somos punto de referencia para recibir a los pacientes UCI.

¿Cuál es el panorama del sistema de salud en este momento?

La capacidad instalada que teníamos ya colapsó. Nosotros veníamos trabajando al máximo porque las camas de unidades de cuidados intensivos son superiores al personal que tenemos. Teníamos que manejar un intensivista por ocho camas: hoy se están manejando 30 camas por un intensivista. Los profesionales salen de turno de una clínica y se van hacia otra para seguir trabajando. Eso quiere decir que no tenemos la forma de aumentar el número de camas UCI, porque si se hace se desprotege a los pacientes que tenemos. Esto es una observación para el departamento. Necesitamos 10 intensivistas más, como mínimo.

¿Cree que son suficientes las medidas que actualmente rigen en el departamento?

No, eso no es suficiente. Eso solo está llegando a controlar a las personas que salen en la noche, quizás en las fiestas o restaurantes. Pero el grueso de la movilidad es en el día, nosotros no somos una ciudad nocturna. Necesitamos el aislamiento durante todo el día para no tener que estar lamentando, como hoy pasa.

¿Se llegaría a presentar la situación del “triage” ético?

Ya debe estar presentándose. Si tenemos el 100 % de las camas ocupadas quiere decir que debe haber personas necesitando una cama y los médicos en la dura tarea de decidir a quién salvar y a quién dejar morir.

¿Qué otras medidas son necesarias en este momento?

El aislamiento estricto por 14 días debe ir acompañado de ayudas a los más vulnerables. Valledupar tiene 20 % de desempleo y una alta informalidad. Deberían entregar una renta básica o una ayuda alimentaria para las personas que viven del día a día para que se puedan quedar en casa, porque de lo contrario ellos no pueden hacerlo.