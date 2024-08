Niña de nueve años perdió un pie tras caer en una mina antipersonal en Caquetá

La menor de edad recibe atención médica en el Hospital Universitario de Neiva. Foto: Noveno Batallón del Ejército

Una niña de nueve años se encuentra en grave estado de salud luego de que pisó una mina antipersonal, en la vereda Cristo Rey de San Vicente del Caguán, en Caqueta, mientras recogía pasto junto a su familia, según indicaron las autoridades.

Los hechos se registraron sobre las 4:30 p.m. del pasado sábado 24 de agosto. “Ella se encontraba con el abuelo y la mamá recogiendo pasto en su finca y ya cuando iban a cerrar el portón y todo lo de la finca es cuando la niña activa la mina antipersona”, dijo a Noticias Caracol el coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada del Ejército.

Condeno enérgicamente el uso indiscriminado de minas antipersona por parte grupos armados ilegales. Por su práctica hoy tenemos gravemente herida a una niña en San Vicente del Caguán. Estos actos son inhumanos e inaceptables y transgreden los DD.HH Y el DIH.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/JmTF3a0A1q — General Luis Emilio Cardozo Santamaría (@COMANDANTE_EJC) August 25, 2024

Luego de esto y con el apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.º 5, las autoridades trasladaron en un helicóptero a la niña a un centro médico en la vereda Guayabal, donde recibió asistencia primaria. Posteriormente fue llevada al Hospital Universitario de Neiva, donde amputaron su pie derecho.

“Rechazamos este acto cobarde por parte de los grupos armados organizados. No queremos territorios sembrados con minas, que no distinguen entre un soldado u otro tipo de personas. Que no distinguen entre un niño, un adulto, una mujer o un hombre”, indicó Herrera.

De acuerdo con las autoridades locales, desde mayo de este año los grupos armados han ejercido mayor presión sobre la comunidad, lo que ha provocado confinamientos. En la zona hacen presencia miembros de las estructuras Jorge Suárez Briceño, Sonia la Pilosa, de la Comisión Iván Díaz y de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

En lo que va corrido del año, 36 personas han sido víctimas de minas antipersona, de los cuales dos casos e han registrado en Caquetá.