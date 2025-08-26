Niño de dos años murió ahogado tras caer en la alberca de su casa en Riohacha

Imagen de referencia. El hecho ocurrió en la vivienda del padre del menor de edad en el barrio Nuevo Horizonte de Riohacha, en La Guajira. Foto: Pixabay

Un menor de edad murió por inmersión tras caer en una alberca del patio de la casa en el barrio Nuevo Horizonte de Riohacha, en La Guajira. El hecho se registró el domingo 24 de agosto.

Como Abrahán de Jesús Toyo Gutiérrez fue identificado el niño de dos años. Según la madre, el menor de edad se encontraba en la casa del padre compartiendo con la familia.

El hombre habría dejado al niño acostado en una hamaca y tras un descuido se levantó y cayó accidentalmente en la alberca que estaba destapada.

El padre lo encontró minutos después sumergido y lo trasladó al Hospital Nuestra Señora de los Remedios, donde los médicos confirmaron que el niño había llegado sin signos vitales.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelanta las investigaciones correspondientes por muerte accidental por inmersión.

Por otro lado, en el municipio de Villanueva se registró la muerte de un menor de edad en un paseo familiar. Samuel David Villa Núñez, de 8 años, murió luego de que una adolescente de 13 años que estaba trepada en un árbol perdiera el equilibrio y le cayera encima.