“Nos sentimos burlados”: dicen en La Mojana sobre pago de subsidios a damnificados

Desde el pasado jueves 25 de agosto empezó la entrega de subsidios a los arroceros, ganaderos y otros agricultores. Foto: Cortesía

“Los damnificados nos sentimos burlados y las comisiones que viajábamos a Bogotá sentimos que perdimos el tiempo. ¿Dónde están los $38 mil millones? Esto es inaceptable. La región siente repudio y la Unidad de Gestión del Riesgo nunca generó confianza”. Es el testimonio que dio a El Espectador Arcesio Paredes, líder campesino de la subregión de La Mojana, que se encuentra devastada por las inundaciones que se han exacerbado desde hace un año.

El próximo sábado 27 de agosto se completarán 365 días de la ruptura del dique que contenía las aguas del río Cauca en el sector de Cara de Gato, ubicado en San Jacinto del Cauca (Bolívar). Desde entonces, los habitantes de La Mojana, compuesta por once municipios de cuatro departamentos, se encuentran desolados.

Sin poder sembrar, sin tener dónde dormir y con el agua hasta el cuello por los constantes retrasos de las obras de mitigación, su única esperanza eran los subsidios concertados junto al Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este acuerdo quedó establecido en la Resolución 0714 del 22 de julio de 2022.

La inconformidad de los líderes de esta subregión estaría relacionada con una supuesta falta de rigor para ceñirse a lo que se estableció en la resolución.

“Es muy triste lo que está viviendo la región. El gobierno se comprometió con subsidios, pero no se están cumpliendo, porque es como si estuvieran pagando solo $100 mil por hectárea. Eso no es justo, porque los costos de producción están más o menos en $3,5 millones por hectárea”, dijo a El Espectador Maicol Javier Ricardo, empresario y productor de La Mojana. “Una persona que podía estar recibiendo hoy $3 millones, le están dando $785 mil, cosa que no sirve para nada (...) no tenemos una explicación sobre esto. No se sabe qué se está dando, si es una bonificación o si es el verdadero incentivo. Los casos irregulares superan los 200, hasta ahora”, agregó Arcesio Paredes.

Cabe recordar que la UNGRD comunicó que los subsidios estaban listos para ser reclamados desde el pasado 25 de agosto, en las sedes del Banco Agrario de la La Mojana.

Los acuerdos con los agricultores

La Resolución 0714 del 22 de julio de 2022 definió los procedimientos y criterios para “la asignación de medios de vida a los campesinos de la subregión de la Mojana en la reactivación de las actividades ganaderas y agrícolas”.

Tras realizar el censo y después de recoger los decretos de calamidad pública de los municipios, se establecieron los siguientes parámetros:

-Productores de 0,1 a 1 hectáreas de arroz: $881.894.

-Productores de 1,1 a 2 hectáreas de arroz: $1.283.788.

-Productores de 2,1 a 5 hectáreas de arroz: $427.929, multiplicado por el número de hectáreas.

-Productores de 5,1 y hasta 50 hectáreas de arroz: $320.947 por hectárea afectada.

-Productores de 0,1 a 1 hectárea de los demás cultivos: valor máximo de $677.500.

-Productores de 1,1 a 3 hectáreas de los demás cultivos: $437.500 por hectárea afectada.

-Productores de 3,1,1 a 7 hectáreas de los demás cultivos: $291.667 por hectárea afectada.

-Productores de 7,1 a 10 hectáreas de los demás cultivos: $218.750 por hectárea afectada.