Nuevos detalles de muerte de familia en San Andrés: fumigador habría mentido

Las investigaciones alrededor de la muerte de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin Martínez, de 4 años, quienes fueron encontrados muertos en la habitación de un hotel de San Andrés, el pasado 11 de junio, ha tomado nuevos rumbos en cuanto se han conocido más detalles de lo que ocurrió.

Recientemente, se conoció el dictamen de Medicina Legal en el que se confirmó que la familia murió por anoxia causada por la inhalación de fosfina, un gas que es altamente mortal y que habría sido utilizado en una fumigación que se hizo en el hotel.

Esta información fue de la mano a la información dada por el establecimiento, que alertó que días antes se había hecho una fumigación, por lo que responsabilizaban a la empresa fumigadora de lo que pudo haber pasado con la familia.

Al respecto, Daniel Caicedo, representante legal del Hotel Portobello Convention, señaló a Séptimo Día que un día antes de que se presentara la muerte de la familia se fumigó la habitación contigua de donde la familia estaba, es decir, la 405, debido a que se habían encontrado chinches en el lugar.

Para el trabajo contactaron a la empresa de fumigación Livingston & Company E.U. (Livco), con la que habían venido trabajando desde hace 13 años y que envió al técnico Michael Garzón, que pidió mantener el cuarto cerrado durante dos días, aunque no hizo la misma advertencia para las habitaciones aledañas.

En el informe entregado al hotel, el funcionario señaló que había utilizado un insecticida llamado Demand Duo, mas no el gas que produjo la muerte de la familia, por lo que el hotel responsabiliza a la empresa de fumigación. En respuesta, esta última compañía indicó que el funcionario no mintió y que sí uso el insecticida mencionado, bajo todos los protocolos establecidos.

La familia Martínez Canro fue hallada muerta dentro de la habitación por los padres de Viviana Andrea, que ingresaron luego de que no pudieron contactarse con ellos. Según explicó Orlando Canro, sobre la cama estaba el niño y Tito Nelson, mientras que su hija fue encontrada en el suelo y desnuda.

Posterior a la muerte de la familia se conoció que Viviana le había enviado unos audios a su hija mayor en los que aseguraba que el niño tenía vómito y molestias físicas, así como le contaba que habían registrado olores extraños, similares al del moho, por los que había pedido el cambio de habitación, pero los funcionarios del hotel hicieron caso omiso.

“Nosotros vinimos cinco y eso es lo triste que solo volvimos sino dos con vida”, dijo Orlando a Séptimo Día sobre el viaje a San Andrés, al que también fue su esposa. Por lo pronto, esperan que la Fiscalía comience la imputación de cargos a los presuntos responsables de la muerte de su hija y familia.