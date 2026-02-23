¿Cómo funcionará el cierre de carril en la avenida Regional de Bello? Será por casi un año

EPM construye nuevos tanques de almacenamiento de agua potable en Bello para ampliar la capacidad del acueducto en las zonas de expansión del municipio. Foto: Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunciaron el cierre del carril derecho de la calzada oriental de la avenida Regional, en sentido sur-norte, específicamente el carril derecho de la avenida Regional, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina en Bello. La medida aplicará en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. a partir del 25 de febrero.

La intervención hace parte del proyecto de construcción e instalación de 21,19 kilómetros de nuevas redes primarias de acueducto en el municipio de Bello. Las obras incluyen la renovación de la tubería que lleva el agua hasta los hogares y la construcción de tres tanques de almacenamiento de agua potable. Dos de ellos ya están construidos y en operación, con capacidades de 5.000 y 1.400 metros cúbicos respectivamente, mientras el tercero, de 2.500 metros cúbicos, está en ejecución.

Uno de los nuevos tramos de tubería deberá cruzar el río Medellín de forma elevada, a través de una cercha metálica sostenida por estructuras de concreto en cada orilla del río. La que corresponde a la margen izquierda se ubicará entre el cauce del río y la avenida Regional, lo que hace necesario el cierre del carril.

Continuamos avanzando en la expansión y modernización del sistema de acueducto de Bello, con obras estratégicas que responden al crecimiento urbano y fortalecen la seguridad hídrica del municipio. El proyecto contempla la construcción de 21,19 km de nuevas redes primarias, 2,96… pic.twitter.com/JLaM2uSC23 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) February 20, 2026

Ante esto, EPM aseguró que “la comunidad encontrará señalización en la zona de las obras y el apoyo de personal operativo para orientar la movilidad. Se recomienda planear los desplazamientos con anticipación; desde el frente de obra se realizarán todos los esfuerzos técnicos para reducir al máximo el uso del carril, principalmente en horas pico”.

El objetivo de esta infraestructura es aumentar el almacenamiento de agua potable para las zonas en expansión del municipio e incrementar la capacidad de transportar mayores caudales. El proyecto también contempla mejorar la recolección de aguas residuales y su transporte hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Claras, ubicada en Bello.