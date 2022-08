OPINIÓN / Multiverso

SALA DE EDICION NOTICIERO TELEVISION CM& Foto: NELSON SIERRA

En los noticieros de televisión y en la mayoría de la prensa colombiana, las noticias no se parecen a las cosas que suceden en la calle. Se cometen ejecuciones extrajudiciales y la prensa llama a eso “falsos positivos”. La masacre de las bananeras “nunca existió”, aunque haya testimonios y documentos que lo prueban. “El tal paro no existe”, aunque las protestas campesinas hayan durado 7 días y dejado 4 muertos.

Lo que sucede en las calles no se parece a lo que ve uno en los noticieros. A veces da risa, a veces indigna. Da risa cuando Paloma Valencia convoca a cuatro gatos para protestar “contra la reforma del salchichón”. Una protesta ficticia que muestran los medios sobre algo que no se va a gravar. Y a veces indigna, como cuando la prensa informa que Colombia no asistió a la sesión de la OEA sobre Nicaragua porque Petro apoya la dictadura de Daniel Ortega, y la verdad es que todavía para esa fecha no se había nombrado al embajador colombiano.

Vivimos en una especie de multiverso, de versiones paralelas a la realidad, como en las películas de Marvel.

En estos días por ejemplo, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo que devolverle al Estado un terreno baldío de 83.400 metro cuadrados, conocido como El Laguito 2, pese a los esfuerzos que el mismo Uribe había hecho para no devolver estas tierras que le pertenecen a la nación.

Una noticia de esta naturaleza merecería primera plana en los diarios y análisis en los noticieros de televisión. Pero abre uno, por ejemplo, la revista Semana para buscar al menos una glosa sobre el tema y se encuentra con que a María Fernanda Cabal la morbosean en el Congreso, que Marbelle salió del país, pacho Santos dice que Colombia será como México y un despliegue periodístico asombroso sobre la forma en que Shakira descubrió la infidelidad de Gerard Piqué.

No digo que la farándula no merezca un espacio en la prensa: ahí tenemos al Congreso de la república que nos entretiene: el salchichón de Paloma, por ejemplo. O ese congresista de cuyo nombre no quiero acordarme que despotrica contra Francia Márquez (esa mujer infinita que le ha dado luz y ritmo propio a la política), movido por el racismo y la ignorancia.

Esa contradicción infranqueable entre el país real y el país de las noticias, lo lleva a uno a desconfiar de algunos medios de comunicación y refugiarse en la sabiduría comprimida de los memes. Sobre las tierras baldías que Álvaro Uribe tuvo que devolver al Estado, circuló un trino que por su brevedad y hondura puede ser un haikú, pero que por su contenido político puede ser una editorial, o una columna de prensa. Incluso, puede ser una canción protesta. Lo firma Jojare y dice:

“El baldío que tuvo que devolver Álvaro Uribe era tan grande, que no cupo en ningún noticiero de televisión”.

No conozco al autor de este ensayo político, de este cubismo verbal, pero sin duda su verdad es tan grande que no cabe en ningún noticiero, solo en la memoria del hombre que es tan vasta e insondable, como el multiverso en que vivimos.