Organizadores de congreso de porno en Barranquilla piden hablar con la Iglesia

Mediante una carta, el Latin America Adult Business Expo 2022 (Lalexpo) invitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Arquidiócesis de Barranquilla a hablar sobre el congreso de pornografía que se realizará a partir del 13 de junio. Esto, a raíz del rechazo que ha tenido este evento tanto en Cartagena, donde fue cancelado, como en la capital de Atlántico a donde se trasladó.

La organización pidió entablar “un diálogo cordial y constructivo” tanto con los directivos del evento, así como con el gremio y con las personas que se verán beneficiadas económicamente con la celebración del congreso. El gerente de Lalexpo, Juan Carlos Rivera, dijo que su principal interés es la regulación de la industria de la pornografía, para que esta se rija bajo los estándares de legislación laboral y económica.

“Se ha trabajado por el respeto y la garantía de los derechos humanos, la dignidad de quiénes hacen parte de este sector y la lucha contra problemáticas como la explotación sexual, el tráfico de personas, el abuso sexual, la esclavitud y la pedofilia”, señaló Rivera, quien también recalcó que esta industria representa unos $80 mil millones en ingresos para la nación por pago de impuestos.

Dentro de las voces en contra se encuentra el arzobispo Pablo Salas Anteliz, quien indicó que “resulta ingenuo desconocer el lado oscuro que tiene el consumo del sexo en línea o en la red, que promueve la mal llamada industria del porno, como también resulta ingenuo desconocer los problemas que en esta materia estamos viviendo en términos de violencia sexual y de toda forma de agresiones a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

Por esto, la iglesia pidió a la alcaldía replantear los permisos y realizó una curia, un encuentro para escuchar a los diferentes sectores sobre la realización de este evento.

Rivera indicó que Lalexpo 2022 será un evento privado en el que solo participarán personas de la industria. Además, aclaró que no se presentan desnudos o proyección de sexo explícito, ya que es considerado un espacio académico para profesionalizar el sector. “Buscamos desmitificar afirmaciones que circulan alrededor de nosotros”, expresó en la comunicación.

Al respecto, alcalde Jaime Pumarejo ha señalado que no existen restricciones para la realización del congreso en la ciudad. “Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, no solo por convicción, sino que así nos lo ordena la Constitución. No cumpliría mi papel como alcalde de una ciudad como esta si no dijera que aquí caben todos, siempre y cuando se cumplan las normas”, dijo.