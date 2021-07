La decisión se tomó porque en el centro asistencial no se cuentan con los insumos necesarios para atender otra clase de servicios como la consulta externa. Además, el sindicato de trabajadores denuncia que las EPS le deben al hospital más de $90.000 millones.

En la tarde del jueves 15 de julio, nueve días después de que los trabajadores del Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca) se declararan en asamblea permanente, estos anunciaron que en el centro asistencia solo se atenderán servicios de emergencia.

La decisión se tomó por la compleja situación financiera que atraviesa la institución ya que, según Rodolfo Borja, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Departamental Tomás, las EPS le adeudan al hospital más de $92.000 millones. Adicionalmente, desde mayo los trabajadores no reciben su salario y la prima de mitad de año no les ha sido pagada.

El 9 de julio, cuando los trabajadores del hospital se declararon en asamblea permanente, le exigieron a la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, atender la crisis de manera personal. La mandataria anunció que visitaría el municipio y se reuniría con los funcionarios del hospital este miércoles 14 de julio. Sin embargo, ante la visita del ministro de Defensa, Diego Molano, la reunión debió ser aplazada.

Borja, quien en días pasados había afirmado que ellos también podrían desplazarse hasta Cali para la reunión, señaló, luego de que la gobernadora cancelara su visita al municipio, que esa opción ya no era viable y que ella debía ir hasta Tuluá ya que “el problema está acá y es más importante eso. Hay problemas graves en el departamento del Valle pero ella vino el sábado a Tuluá y atendió al presidente, vino el ministro de Defensa y lo atendió en Cali. Yo pienso que ella debe de venir al Hospital Departamental para que nos sentemos a buscar una solución”.

“Es lamentable que la salud no sea prioridad para el Gobierno departamental y se prioricen otros temas de región y no la difícil situación financiera que atraviesan los hospitales del Valle”, apuntó el presidente del sindicato del hospital quien pidió perdón a los usuarios por las determinaciones que tomaron. También agregó que la aplicación de vacunas correspondientes a segundas dosis para el covid-19 seguirán aplicándose, pero que no se cuentan con las dosis suficientes para primeras dosis.

La situación que atraviesa el hospital Tomás Uribe Uribe no es única en la región. Según la Federación de Sindicatos Médicos del departamento, cuatro hospitales más del Valle del Cauca estarían en riesgo de cerrar por la problemas financieros. De acuerdo con María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle, las EPS adeudan a los hospitales de la región casi medio billón de pesos.