Por protesta de conductores, no hay servicio de Metrolínea en Bucaramanga

El Sistema de transporte masivo Metrolínea, que le presta servicio al área metropolitana de Bucaramanga, Santander, anunció que la operación se encuentra paralizada, debido a que un grupo de conductores está bloqueando la salida de los buses en el Patio Taller, el Anillo Vial, ubicado en Floridablanca. Todas las estaciones están cerradas, lo cual ha afectado la movilidad de los bumangueses.

De acuerdo con información preliminar, son cerca de 50 personas las que se manifiestan y reclaman conocer la realidad de la empresa, además de que se les pague seis meses de salarios atrasados. Un conductor dijo a W Radio que el operador Movilizamos, el cual representa el 41 por ciento de Metrolínea, no está prestado servicios.

Cabe recordar que, desde finales de junio, 59 buses de la empresa Movilizamos salieron de operación luego de que la empresa no renovara la póliza de cumplimiento del contrato de concesión número dos, un requisito indispensable para prestar el servicio. Dos meses después, Metrolínea suspendió el contrato de 180 trabajadores, por cuatro meses.

Nelson Arenas, gerente de Movilizamos, dijo en su momento que la empresa sí ha adelantado las gestiones para renovar la póliza, pero que las seis aseguradoras con las cuales se han comunicado se negaron a emitirla.

La gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes, se encuentra desde las 5 de la mañana en el lugar intentando dialogar para que se permita el inicio del servicio.

“Se solicita apoyo a la autoridad para que, de manera voluntaria y bajo un claro entendimiento en el marco del diálogo y el respeto, quienes estén bloqueando la salida de los vehículos se retiren y de esa manera no se afecte a cientos de usuarios que a esta hora ya esperan el servicio”, señaló Metrolínea en su cuenta oficial de Twitter.

🧵¡Atención! Informamos a nuestros usuarios que, debido a que los conductores de bus del operador Movilizamos mantienen bloqueada la salida del patio-taller, se tendrán retrasos en el inicio de la operación del SITM Metrolínea para el día de hoy.

“Mientras el operador Movilizamos no obtenga la póliza de garantía que ampare el contrato de concesión número dos (hasta ahora no lo ha hecho ni la ha presentado de manera oficial) y se superen los hechos legales que se derivan del proceso de terminación y caducidad del mismo contrato, no puede salir a ofrecer el servicio”, concluyó Metrolínea.