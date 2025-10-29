Niño de seis años murió tras ser arrastrado por una quebrada en Vegachí, Antioquia

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varias quebradas y graves afectaciones en viviendas. Foto: Alcaldía de Vegachí

Un niño de seis años, identificado como Ángel de Jesús González Soto, murió tras ser arrastrado por una quebrada en Vegachí, Antioquia, en medio de las lluvias que han afectado al municipio.

Según el reporte preliminar, el menor de edad fue arrastrado por la corriente luego de que se desbordara una quebrada cercana a su vivienda. Su muerte ha causado conmoción en la comunidad, quienes se mantienen alerta tras enfrentarse a inundaciones y deslizamientos en varias veredas del municipio.

Por su parte, la alcaldía lamentó la muerte del menor de edad y manifestaron que hacia parte de los patrulleritos de la administración. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia en este momento de gran tristeza y dolor. Que encuentren fuerzas y consuelo en estos momentos difíciles”, dice el mensaje.

Las lluvias han dejado al menos 300 familias damnificadas en el municipio. Desde la alcaldía aseguraron que varias veredas son las más afectadas por inundaciones y sectores como La Sonadora, San Pascual y barrio La Planta también se han visto afectados.

“Agradecemos la colaboración y comprensión de la comunidad mientras nos esforzamos por restablecer la normalidad. La administración de Vegachí permanece atenta a cualquier situación de emergencia y continuará informando sobre los avances en la atención de esta situación”, manifestaron.

Mientras que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) informó que han enviado equipos de apoyo a la zona para atender a las familias afectadas. Y además recordaron que Antioquia se encuentra en fase del fenómeno de La Niña, lo que mantiene a todo el departamento en alerta por lluvias.

En otros municipios como Cáceres, Mutatá, Angostura, San Carlos, Anorí y Dabeiba también se han registrado emergencias por la ola invernal, especialmente en Dabeiba que las afectaciones han dejado cuatro personas muertas, siete heridas y tres desaparecidas tras una avenida torrencial.