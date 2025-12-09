Primera semana de diciembre deja 231 personas quemadas con pólvora

Foto: Getty Images/500px - HngBCp / 500px

En lo que va corrido de este mes (hasta el 8 de diciembre), el Instituto Nacional de Salud ha registrado 231 casos de personas quemadas con pólvora en el país, de las cuales 170 incidentes se registraron en la noche de velitas. Aunque se registra una reducción en el registro de lesionados con respecto al año anterior, las autoridades hacen un llamado ante las situaciones presentadas en los últimos días.

De acuerdo con las autoridades, de los 333 casos de quemados este mes, 231 fueron con pólvora pirotécnica. Entre las cosas que más preocupa es que el 31,8 % de los lesionados son menores de edad (106 casos), mientras que 14 de las víctimas se quemaron mientras estaban bajo el efecto del alcohol.

Entre los departamentos con más casos están Antioquia con 50 casos, Cauca con 16, Bogotá con 24, Valle del Cauca con 18, Atlántico, Cali, Córdoba y Norte de Santander con 15 casos cada uno, Cundinamarca 14 y Nariño 13.

Entre el 1 y el 8 de diciembre -corte 2:00 p.m.- se han notificado 333 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en el territorio nacional.



Reiteramos que la cifra puede incrementarse en las próximas horas por ser datos preliminares.



En el caso de las ciudades, excluyendo a Bogotá, la mayoría de los casos se registran en Medellín con 26 casos, Cúcuta con 9, Pasto con 7 y Montería con 6.

Finalmente, entre los elementos que se relacionan con los casos de quemaduras registradas están los totes (31,3 %), los voladores (16,9 %) y otros (20,2 %). Adicionalmente, se han registrado dos casos de intoxicación por consumo de fósforo blanco. El primero fue el de un bebé de un año en Barranquilla, mientras que el segundo fue el de un niño de 10 años que registró exposición por vía ocular. Ambos durante la noche de velitas.

Preliminarmente, en comparación con el mismo periodo del año pasado, se registra una reducción del 17,8 % en el número de casos de quemados. Pese a ello, el INS ha reiterado el llamado a evitar el uso de pólvora durante las festividades y la necesidad de evitar que los niños se acerquen a ella o la manipulen.