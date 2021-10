Primeros nueve nominados en Afrocolombianos del Año 2021

Comienza el momento anual del reconocimiento a los representantes simbólicos del tesón, las luchas, el progreso y el aporte al país de la población afrocolombiana. En medio de su situación de desventaja, hay avances e historias que inspiran.

Desde 2010, se trata de una acción afirmativa que busca realzar referentes positivos de esta comunidad en la sociedad, más allá del deporte y la música, que también se reconocen.

El premio tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesario. Por ahora, sigue habiendo en la sociedad colombiana estereotipos negativos asociados al color de la piel que deben ser contrarrestados.

Siete jurados y el público, con dos votos, escogerán al ganador de tres nominados en cada una de las trece categorías.

Hasta el 24 de noviembre, los colombianos podrán expresar su admiración y gratitud votando con “Me gusta” y haciendo comentarios en las redes sociales de Color de Colombia (Facebook e Instagram).

Le puede interesar: Expectativas afro con el sucesor de Duque

El jurado está integrado por Fidel Cano, director de El Espectador; Fernando Carrillo, exministro y exprocurador General de la Nación; Cecilia María Vélez, exministra de Educación; Mabel Lara, periodista y presentadora de noticias; Pedro Medellín, columnista de El Tiempo; Élber Gutiérrez, jefe de redacción de El Espectador; y Daniel Mera Villamizar, director ejecutivo de Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

El público podrá conocer más a los nominados en entrevistas de “Revista Colombia Afro TV”, que se emite los miércoles de 8pm a 8:30pm por seis canales, incluyendo el home de este periódico.

Los ganadores se conocerán en la ceremonia de premiación de los Afrocolombianos del Año de 2020 y 2021, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, donde personalidades del país y representantes de la comunidad internacional entregan galardones y placas como reconocimiento simbólico de toda la sociedad.

Le puede interesar: Estos son los Afrocolombianos del Año 2020

En la categoría Deportes, no fue nominado el medallista olímpico Anthony Zambrano porque ya lo fue en 2019 y una regla del premio impide repetir nominación en los últimos cinco años.

Las categorías restantes para presentar nominados son: Medios y Periodismo, Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Academia, Ciencia y Tecnología, Sector Salud, Joven y Sector Social.

La Fundación Color de Colombia, co-otorgante del premio, con 15 años de existencia, se enfoca en promover el progreso, el reconocimiento y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible.

MÚSICA Y ARTES

Óscar Murillo. El artista colombiano que está revolucionando el arte.

Nació y vivió en La Paila, Valle del Cauca, hasta los diez años. Luego se mudó a Londres, donde obtuvo su licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Westminster y su título de Maestría en Bellas Artes del Royal College of Arts.

Desde el 2013 trabaja en Frequencies, un proyecto que involucra arte escolar y que ha llegado a más de 34 países. Dentro de sus exposiciones individuales más importantes están The Mistake Room, Los Ángeles (2014). En 2015 el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; Centro Cultural Daoíz y Velarde, Madrid; Performa 15, Nueva York y Artpace, San Antonio.

En 2016 en el Centro de Arte Contemporáneo Yarat en Bakú, Azerbaiyán, y en 2017, en su trabajo The coming of the europeans, expuso una pancarta para la Trienal inaugural de Katmandú sobre el legado del colonialismo.

En el año 2019 ganó el Premio Turner de artes visuales con su obra ‘Violent Amnesia’. Este año el artista fue seleccionado para llevar su obra a Desert.X, una exhibición internacional de arte contemporáneo en lugares desérticos.

Actualmente su exposición ‘Condiciones aún por titular’, una instalación de gran formato, escultórica y mixta, está expuesta en el Museo de Arte de la Universidad Nacional y allí estará hasta diciembre del presente año.

Petrona Martínez. La matrona del bullerengue tres veces nominada al Grammy Latino.

Este año recibió su tercera nominación al Grammy Latino en la categoría ‘Mejor álbum folclórico’ con el disco Ancestras; un álbum en colaboración con 14 mujeres afrodescendientes incluidas Susana Baca, Angelique Kidjo, Nidia Góngora, Aymée Nuviola, Xênia França , Flor de Toloache. La maestra ya había sido nominada en la misma categoría en 2002 con ‘Bonito que canta’ y en 2010 con ‘Las penas alegres’.

Desde su primer álbum, ‘Colombie: Le bullerengue’, lanzado en 1998, hasta el presente, Petrona abrió las puertas al mundo para lograr que el bullerengue fuera conocido, al igual que cantadoras tradicionales como Etelvina Maldonado, Ceferina Banquez, Martina Camargo y Sexteto Tabalá.

En 2010 recibió un premio Shock a ‘Mejor disco de Folclor. En 2015, el Ministerio de Cultura de Colombia le otorgó el Premio Vida y Obra. Este año fue reconocida con la Gran Orden del Ministerio de Cultura durante las celebraciones del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente.

Willy García. Cantante, compositor y productor de salsa nominado al Grammy Latino.

Nació y creció en Buenaventura. Está nominado al Grammy Latino en la categoría ‘Mejor álbum’ con su disco de salsa El día es hoy. En él hay varias canciones que se han popularizado entre los salseros. Entre ellas Lo veo y no lo creo a dúo con Gilberto Santa Rosa. Canción que logró permanecer por segunda semana consecutiva en el top 10 del Chart de Billboard, logro que hasta hoy ningún salsero solista colombiano había alcanzado.

Willy creó la Orquesta ‘La combinación’ cuando tenía 15 años, luego hizo parte de la Orquesta Integración Porteña, de Buenaventura, de la Suprema Corte y finalmente fue vocalista en el Grupo Niche. Con ellos realizó siete producciones: ‘Huellas del pasado’ (1995), ‘Etnia’ (1996), ‘A prueba de fuego’ (1997), ‘Señales de humo’ (1998), ‘A golpe de folklore’ (1999), ‘Propuesta’ (2000) y ‘Grupo Niche 20 años’ (2001).

Con Son de Cali, una agrupación que creó junto a Javier Vásquez y José Aguirre estuvieron nominados a los premios Billboard, al Grammy Anglo, ganaron el premio Sesac en Miami y Premios Lo Nuestro. Este año Willy García creó la fundación ‘Tengo fe’ para que niños de Buenaventura cumplan sus sueños musicales.

SECTOR PÚBLICO

Angélica Mayolo Obregón. Ministra de Cultura

Nació y creció en Buenaventura, Valle del Cauca. Abogada egresada de la Universidad Javeriana en Cali, se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad Javeriana de Bogotá. Además, obtuvo una maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles.

Fue asesora de la Consejería para la Competitividad de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2016 fue designada como jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en 2018 fue nombrada Secretaria de Desarrollo Económico de Cali, por el Alcalde Maurice Armitage.

En 2019 la Fundación Obama la eligió como una de los 11 jóvenes que se reunirían con el expresidente Barack Obama en su visita a Bogotá para hablar de cómo disminuir la desigualdad. En 2020 fue elegida como Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

El 21 de mayo de 2021 fue designada por el presidente Iván Duque Márquez como la 12° Ministra de Cultura de Colombia, la más joven del gabinete. Al frente del ministerio se ha destacado por su dinamismo y presencia en las regiones de Colombia. En 2011, fue ganadora en categoría Joven de Afrcolombianos del Año.

Óscar Gamboa Zúñiga. Ministro consejero de la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

Nació y creció en Buenaventura. Es el primer colombiano negro en ocupar ese alto cargo en casi 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

Aunque se tituló profesionalmente como químico farmacéutico en la Universidad de Antioquia e Ingeniero Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, su carrera se ha destacado en el servicio público. Realizó una Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo en la Universidad de los Andes.

Ha sido la cabeza de varias iniciativas presidenciales para la población afrocolombiana en distintos gobiernos y el gran impulsor de la asociación de alcaldes de municipios con población afrocolombiana, Amunafro, con la que este año logró una alianza con el economista mundial Jeffrey Sachs para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030, en un piloto de municipios afros.

En la embajada de Colombia en Washington apoya al embajador Pinzón en las relaciones con las bancadas del Congreso de Estados Unidos.

Yeferson Lozano Mosquera. Alcalde de Condoto, Chocó, distinguido como el mejor Servidor Público, en la categoría Proyectos de inclusión y diversidad de los municipios PDETs.

Oriundo de Condoto, ingeniero pesquero de la Universidad Tecnológica del Chocó, en el Día Nacional del Servidor Público, organizado por el Departamento de la Función Pública, fue galardonado por el presidente de la República como Mejor servidor público en la categoría de Proyectos de inclusión y diversidad de los municipios PDET.

La Revista El Congreso Siglo XXI lo reconoció el pasado 25 de marzo con la “Mejor imagen en el manejo de la pandemia por covid-19″ en su municipio y “Mejor Alcalde Regional de Colombia”, gracias a su gestión y al impacto social que han tenido sus políticas y programas en beneficio de la población.

Durante su administración le han sido aprobados tres proyectos de Ocad Paz, por más de $30 mil millones. Un proyecto es de pavimentación en concreto de la carretera Animas-Novita, subsector Condoto-Opogodó. El segundo consiste en el mejoramiento de la navegabilidad fluvial de los ríos Condoto y Tajuato y un proyecto de vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural.

DEPORTES

Luis Javier Mosquera. Medallista olímpico de plata en Tokio 2021 (Halterofilia)

Nació y creció en Yumbo, Valle del Cauca. Su niñez estuvo rodeada de deporte, pues sus hermanos mayores también entrenaban con peso.

En la halterofilia comenzó en los 62 kilos, pero luego se pasó a los 69 y ahí ha competido desde entonces. A sus 15 años obtuvo el primer lugar en el Campeonato Panamericano de Halterofilia. En 2012 fue campeón mundial juvenil de halterofilia en Eslovaquia. Tres años después, logró el título de campeón mundial junior en Polonia.

En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 ganó tres medallas de oro en la categoría de 69 kilogramos, en las modalidades de arranque (150 kg), envión (186 kg), con un total de 336 kg; lo que lo llevó a conseguir un cupo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Allí obtuvo medalla de bronce.

En 2019, en el Campeonato Mundial de Halterofilia celebrado en Pattaya (Tailandia) quedó en quinto lugar levantando un total de 320 kilos (145 kilos en arranque y 175 en envión).

Río (2016) y Tokio (2021) son las participaciones del deportista en los Juegos Olímpicos. En esta última obtuvo Medalla de plata para Colombia al levantar un total de 331 kg.

José Gregorio Lemos. Medallista de oro paralímpico en Tokio 2021

Nació y creció en Pradera, Valle del Cauca. En el deporte inició en la Liga de Atletismo del Valle del Cauca a los 17 años. Actualmente se dedica al atletismo adaptado.

Este año Lemos ganó medalla de Oro en los juegos paralímpicos en Tokio con lanzamiento en jabalina F38 y medalla de bronce en salto largo categoría T38.

Participó en los Juegos centroamericanos y del Caribe en 2018. Allí se cambió del deporte convencional a paralímpico porque fue diagnosticado con un tipo de parálisis cerebral.

En los Juegos Paranacionales Bolívar 2019 conquistó dos medallas de oro, en salto largo y lanzamiento de bala. Además, una de plata en los 100 metros masculinos categoría T38.

Yolanda Beltrán fue la entrenadora que estuvo en su transición en la competencia. Es entrenado actualmente por Osmani García.

Miguel A. Mosquera Klinger. Maestro Internacional de Ajedrez que ha ganado medallas en las tres modalidades (blitz, activo y clásico).

Nació y creció en Quibdó. En 2021 fue elegido tesorero de la Federación Colombiana de Ajedrez y es el puesto 16 en el Ranking Elo de Ajedrez en Colombia.

Desde pequeño jugaba ajedrez con su papá y amigos del barrio y a los catorce años participó en sus primeros juegos. Los del Litoral Pacífico en Buenaventura en el año 1990.

En 2000 representó a Colombia en las Olimpiadas en Estambul-Turquía. En 2002 participó en el Torneo internacional de ajedrez Bled en Eslovenia. En las olimpiadas mundiales de ajedrez 2004 (Palma de Mallorca) logró el título de Maestro internacional, conseguido de forma directa en un solo evento, título que generalmente se consigue acumulando tres torneos. Convirtiéndose en el primer colombiano en lograr esta hazaña. Ganó medalla de oro en la modalidad Blitz en los Juegos Nacionales en San Andrés en 2008, representando a Bogotá.

En 2012 participó en los Juegos Nacionales en Pamplona. Allí ganó medalla de oro en modalidad Clásico, medalla de plata en Blitz y medalla de bronce en Activo. En 2014 fue el campeón nacional de Ajedrez Activo en Moniquirá. Actualmente, es profesor de ajedrez en la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y en el club Ecopetrol de Bogotá.