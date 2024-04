¿Qué es lo que se sabe de la desaparición del sacerdote Darío Valencia en Pereira?

El sacerdote Darío Valencia desapareció cuando iba a concretar la venta de su camioneta. Foto: Archivo Particular

Una gran incertidumbre se ha sembrado en Pereira, tras la desaparición del sacerdote Darío Valencia, de la iglesia María Auxiliadora, en el barrio Turín. El religioso fue visto por última vez el pasado jueves 25 de abril, mientras que su camioneta fue encontrada, con rastros de sangre, el día siguiente, sin mayores pistas sobre el paradero del hombre.

Lea: Encontraron a hombre que estuvo encadenado por 20 años en María La Baja, Bolívar

De la mañana de la desaparición de Valencia Uribe, se conoció el video de una cámara de seguridad de una panadería, en la que el párroco, que tenía una camiseta roja, pantalón oscuro y una maleta negra terciada en el pecho, se reunió con su mamá a desayunar. En las imágenes se ve que el cura le muestra algo en el celular a la mujer, así como los dos conversan mientras comen.

Posterior a esto, Valencia se encontraría con una persona con la que concretaría la venta de su camioneta, pero a partir de ese momento no se sabe qué ocurrió, debido a que no contestó las llamadas que le hicieron a las 10:30 a.m., ni llegó al almuerzo que tenía agendado con algunos de sus colegas, ni a auspiciar la misa de las 3:00 p.m.

Le puede interesar: La historia del joven que se salvó de morir tras caer de un octavo piso

Desde ese momento comenzó la búsqueda. Al respecto, monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, Obispo de Pereira, señaló ese día: “el padre ha desaparecido. Todas las autoridades saben y están en el proceso de búsqueda. Estamos muy tristes. Todavía no hay ninguna idea o alguna certeza de qué pasó con él, con su vida y su salud. Estamos esperando que todo llegue a un feliz término y que el padre se encuentre con vida”.

La búsqueda del religioso dio, al otro día, con el paradero de la camioneta. Según las autoridades, el vehículo fue rastreado hasta el barrio San Fernando de la ciudadela Cuba, pero finalmente fue encontrado en un parqueadero en el municipio de Viterbo, en Caldas.

Medios locales señalaron que el sujeto que dejó el carro, pagó un mes por adelantado el parqueo del vehículo en el lugar, así como pidió el lavado externo de la camioneta en el lavadero de vehículos que se encuentra al frente de donde lo dejó. De igual forma, Q’hubo indicó que el hombre regaló a las personas que estaban allí algunos de los objetos que estaban dentro del carro y montó en otro vehículo la silla trasera de la camioneta que dejó abandonada.

Ante esto, las autoridades, junto al cuerpo de Bomberos de Risaralda, Viterbo, Anserma y Belalcázar, realizaron la búsqueda del sacerdote en la zona, sin mayores resultados. Mientras que varios de sus feligreses en Pereira también se organizaron para apoyar la búsqueda en los municipios aledaños.

“Los hechos son materia de investigación por parte de funcionarios del Gaula y del CTI, quienes continúan con las labores de investigación, posibles rutas y videocámaras para poder determinar los sitios donde estuvo el sacerdote. Por último, hacemos un llamado a los ciudadanos para que nos aporte cualquier tipo de información que nos lleve al paradero de esta persona”, dijo la coronel Alexandra Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Por lo pronto, las autoridades habilitaron los números 3515117 extensión 61609 o al celular 3205258798 para recibir información relacionada con el caso, mientras en la región se sigue la búsqueda del párroco Darío Valencia Uribe.