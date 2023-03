¿Qué objetos debería tener en su casa ante una alerta de temblor?

Justo después del temblor que se sintió en buena parte del país, muchos ciudadanos se desplazaron a puntos de encuentro. Foto: El Espectador

¿Se le movió el piso?, no estaba soñando. En la madrugada del 10 de marzo de 2023 ocurrieron varios sismos que sacudieron a gran parte de Colombia y Ecuador. Según el Servicio Geológico de Colombia, el primer registro se tiene a la 1:37 a.m. en Tufiño-Carchi, Ecuador, Colombia— Área de influencia Complejo Volcánico Chiles-Cerro negro con magnitud 3.0.

Posteriormente, se sintió otro sismo a las 2:24 a.m. en Los Santos, Colombia, con una magnitud de 3.3. Nuevamente, uno a las 5:26 a.m., con una magnitud de 3.1, en Tufiño-Carchi, Ecuador, Colombia— Área de influencia Complejo Volcánico Chiles-Cerro negro, pero el que le quitó el sueño a más de uno fue de magnitud 5,9 en Los Santos, Santander.

(Puede leer: Temblor en Colombia: qué hacer y dónde reportar casos de emergencia)

Ocurrió a las 4:18 a.m. y fue tan fuerte que se sintió en casi todo el país. En Bogotá las alarmas comenzaron a sonar a eso de las 4:20 a.m. cuando muchas personas salieron de sus residencias para dirigirse a puntos de encuentro. En redes sociales registraron el hecho con humor por medio de memes, pero hubo una constante y es que muchos de estos ciudadanos no sabían qué hacer realmente en un sismo.

Más artículos sobre el sismo del 10 de marzo Temblor en Colombia: situación en el epicentro del sismo y en otras ciudades El Servicio Geológico Colombiano registró esta madrugada dos sismos con epicentro en Los Santos (Santander). Leer más Temblor en Colombia: situación en el epicentro del sismo y en otras ciudades Fuerte temblor de 5.9 se sintió en Colombia; esto es lo que se sabe hasta ahora Según el Servicio Geológico de Colombia, el sismo fue de una magnitud de 5.9, su epicentro fue en Santander y tuvo una profundidad de 151 km. Leer más Fuerte temblor de 5.9 se sintió en Colombia; esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Qué hacer y qué tener a la mano en un sismo?

Por eso, en El Espectador le traemos recomendaciones para que pueda saber cómo reaccionar y qué tener a la mano en caso de un próximo temblor.

Antes del temblor:

Es importante entender que es imposible predecir un movimiento sísmico,. De hecho, el Servicio Geológico Colombiano siempre hace énfasis en eso. Sin embargo, usted y su familia pueden tener un plan para esos momentos.

Según la Organización Panamericana de la Salud, debe ejecutar un plan con el que sepa cómo actuar en caso de estar con sus seres queridos o no. Dicho plan debe responder preguntas de este tipo:

¿Dónde se van a reunir?

¿Cada cuánto se van a comunicar entre ustedes?

En el lugar donde trabaje, estudie o resida debe identificar las rutas de evacuación, los sitios con mayor riesgo de colapso y los que sean más seguros.

(Puede leer: Por lluvias e inestabilidad geológica cierran vía Medellín – Bogotá)

Tenga anotado y a la mano los números de bomberos, policía, defensa civil y hospitales. Además, si usted o sus seres queridos tienen diferentes medios de contacto, números de celular o teléfonos, comuníquelos.

Tenga pequeñas maletas listas en las que cargue agua limpia, alimentos en lata no perecederos, baterías extras, powerbanks y otros dispositivos que puedan almacenar y pasar electricidad. Radio, botiquines de primeros auxilios y en caso de que usted o sus seres queridos padezcan algún tipo de enfermedad o su estado de salud que requiera alguna medicina específica, guárdela: Inhaladores, inyecciones y pastillas.

¿Qué objetos son necesarios durante un temblor?

En el momento en el que se encuentre en un movimiento sísmico, la Cruz Roja recomienda que si se puede cierre los registros de gas, agua y electricidad, precisamente para que ninguno de estos conductos se rompa y complique mucho más la evacuación.

Mantenga la calma y trate de ayudar a sus seres queridos que están alterados. Recuerde que en estas situaciones muchas personas pueden presentar ataques de ansiedad o histeria, por lo que debe estar informado y capacitado que hacer en esos momentos.

Aléjese de todo lo que se pueda romper: ventanas, espejos, cristales y vidrios. Busque puntos firmes para que usted pueda agacharse en caso de colapso, estos lugares pueden ser mesas y escritorios y recuerde cubrir cabeza y cuello con sus manos y brazos.

No use ascensores en caso de encontrarse en un edificio alto, es mejor que baje por las escaleras, pero si usted usó un ascensor o quedó atrapado entre los escombros, trate de golpear un objeto metálico para hacer ruido.

(Puede leer: Crear un distrito minero: la propuesta del Gobierno a los promotores del paro)

Si está en la calle, aléjese de postes de luz, árboles, antenas y edificios en general. En un momento de sismo no sabe si alguna infraestructura alta se pueda venir abajo.

¿Qué objetos son necesarios después de un temblor?

Luego de que finalice el temblor, no ingrese inmediatamente a su vivienda, evalué las condiciones de la estructura y alerte a las autoridades en caso de evidenciar posibles derrumbes. Si su casa quedó destrozada, diríjase a un refugió y procure no arriesgarse al tratar de sacar pertenencia de los escombros. Por último, tenga una radio a la mano y si es posible sus dispositivos móviles con carga.