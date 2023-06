¿Qué se sabe de la extraña muerte de una mujer que cayó de séptimo piso en Boyacá?

La familia de Laura Juliana Pérez asegura que ella no había manifestado tener problemas ni económicos ni de pareja. Foto: Caracol Radio

Recientemente, en el departamento de Boyacá, una mujer identificada como Laura Juliana Pérez Pedraza, que estaba por cumplir 31 años, falleció tras caer del séptimo piso del edificio donde vivía, ubicado en el municipio de Sogamoso, cuando estaba junto con su pareja, quien ahora es el principal sospechoso.

Diego Pérez, hermano de la víctima, contó que recibió una llamada en la madrugada, luego de los hechos. Un amigo le decía que su hermana estaba en un centro asistencial del municipio en condiciones delicadas. Así lo confirmo el joven en una entrevista en Caracol Radio, en la que aseguró: “Un amigo que se encontraba en urgencias de la Clínica de Especialistas en Sogamoso me informa que mi hermana había llegado en un estado gravísimo y yo me acerco de manera inmediata y lo único que me dicen es que mi hermana está en reanimación porque al parecer había caído de un séptimo piso”.

Según el medio radial, se destinaron ocho investigadores de la Fiscalía para investigar la muerte y que se conozcan los detalles de los hechos. Algunos colectivos activistas y defensoras de derechos humanos, exigieron la celeridad de estas investigaciones. Mientras tanto, la familia se encuentra confundida, puesto que el hermano asegura que no han tenido mayor respuesta por parte de las autoridades y que “hay una posibilidad de que se trate de un feminicidio, porque nuestra hermana no presentaba ningún problema económico, psicológico y emocional”.

Según el hermano de la víctima, Diego Pérez, la mujer vivía con su pareja en el edificio donde ocurrieron los hechos y afirma que le causa sospecha que la mujer fuera auxiliada diez minutos después de que cayera del balcón. Luego de recibir la llamada de un amigo alertándolo por lo sucedido, se dirigió hasta la clínica, donde los médicos confirmaron la gravedad de la joven.

“Los vecinos expresan que hubo gritos por parte del novio de mi hermana, maltrato verbal por parte de él. Al reunirme con algunos de ellos, me expresaban las palabras de grueso calibre que usaba contra mi hermana y que de un momento a otro lo único que se siente es el fuerte impacto contra el piso”, aseguró en la entrevista.

Sin embargo, luego, la pareja de la víctima posteó en sus redes sociales un mensaje de lamento, en el que expresó: “Hoy debo despedir al amor de mi vida, a quien debí hacer mi esposa, con quien pensé envejecería y sería padre de hermosos niños, hoy despido al ser más lindo que Dios dispuso para hacerme feliz por un corto, pero sin duda alguna el más bello tiempo que viví en el amor, Laura serás por siempre mi Ángel, mi regalo de Dios, te despido con el más profundo dolor que mi alma haya sentido, hoy y siempre te llevaré en mi corazón y nada ni nadie cambiará el amor que por ti siento”.

