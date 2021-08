¿Quién era Esteban Mosquera, líder estudiantil asesinado en Popayán?

El asesinato de Esteban Mosquera Iglesias, líder estudiantil de Popayán, ha despertado la indignación de gran parte del país. El joven era conocido por luchar en contra de la violencia y uso de armas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

Con solo 26 años, el estudiante del programa de Música de la Universidad del Cauca, fue asesinado el 23 de agosto, en el barrio la Pamba, en el centro de Popayán. Según la información que se conoce unos hombres que se movilizaban en una motocicleta, lo abordaron, le dispararon y huyeron.

La Unicauca rechazó los hechos y manifestó que: “esta situación no solo llena de luto a la academia, sino que es preocupante por la participación de los y las jóvenes y su liderazgo en la transformación del país. En tal sentido, la Universidad del Cauca rechaza de manera rotunda este hecho violento que hoy afecta a nuestra comunidad universitaria y a la ciudad en general”.

Mosquera se desempeñó como líder estudiantil y social de Popayán. Incluso fue en una movilización de estudiantes el 13 de diciembre de 2018 cuando perdió su ojo izquierdo por el impacto de un proyectil lacrimógeno que disparó el Esmad. Desde ahí su lucha se intensificó.

En aquella ocasión, el estudiante de música relató los hechos que vivió ese día a la emisora de la Unicauca. “Ese día nos enteramos de que había cierto agite en ingenierías. Me gusta sacar fotos de esos momentos, y ya me habían agredido en anteriores ocasiones. Esta vez que sucedió estábamos en la entrada de las residencias universitarias. Estaba tratando de cubrirme de los gases y salgo corriendo para ir a la portería de la universidad. En ese momento vi al Esmad en la reja de la universidad ya para entrar y cuando menos pienso, sentí un golpe en el ojo izquierdo y caí al piso. En ese momento me arrastré porque los siento a ellos atrás. Las personas que estaban allí me socorrieron y me llevaron a urgencias”.

Visto García, líder estudiantil y allegado de Mosquera recordó la situación que vivió el joven en aquella ocasión. “Tuve la oportunidad de conocerlo en 2018, donde también fue víctima en medio de los ejercicios de movilización, en ese momento a raíz de todo el tema educativo”.

Como parte de su activismo social, Esteban Mosquera empezó a trabajar en el medio alternativo Contra Portada, allí reportaba activamente lo que sucedía en el Paro Nacional. “Estamos de luto, como medio alternativo en el cual sembraste, caminaste, por el cual insististe y siempre motivaste para que estuviera en pie de la revolución, esa que siempre llevaste en tu andar”, manifestó el medio sobre el asesinato del líder.

Aunque los hechos aún son materia de investigación, la policía de Popayán dio a conocer que el joven fue impactado con un arma de fuego cuando se encontraba fuera de su casa. “La policía metropolitana de Popayán ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes nos den información para la ubicación y judicialización de las personas que cometieron este lamentable hecho”, dijo el coronel Boris Albor.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, pidió investigar los hechos lo más rápido posible. “Respaldamos la recompensa de 50 millones de pesos, ofrecida por la policía a quien dé información que permita dar con la identificación y captura de los responsables del crimen de Esteban, estudiante asesinado en Popayán, en la tarde de ayer”.