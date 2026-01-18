¿Quién es el nuevo alcalde de Girón?

Campo Elías Ramírez obtuvo 21.366 votos. Foto: Prensa Campo Elías Ramírez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Campo Elías Ramírez ganó este domingo 18 de enero las elecciones atípicas que se realizaron en el municipio de Girón, en Santander, para elegir al nuevo alcalde, luego de que el Consejo de Estado determinara la salida del mismo Ramírez por doble militancia.

Lea: Cuestionan aumento de COP 600 de los buses intermunicipales entre Armenia y Calarcá

En esta ocasión, Ramírez obtuvo 21.366 votos, que representan el 58.31 % de los sufragios; seguido estuvo William Mantilla con 11.686 votos y Diego Armando Moreno (1.256 votos). En cuanto a Fernando Serrano, Misael Luna y Óscar Álvarez, dueño del Atlético Bucaramanga, no sumaron más del 3 % de los votos.

En las elecciones atípicas en Girón, Santander, participaron seis candidatos, entre los cuales había varios buscando la revancha de las votaciones de 2023. Entre estos estaba William Mantilla, que tuvo el aval del partido Conservador, y Diego Armando Moreno, con Colombia Humana.

En cuanto a la participación de Ramírez en estas elecciones, hubo polémica por la legalidad de su participación, dado que mientras algunos señalan que no podía estar en el tarjetón porque fue ordenador del gasto en el último año, la defensa del político afirma que sí lo podía hacer porque su elección fue anulada, pero no sancionado para ejercer cargos públicos.

Le puede interesar: El problema “invisible” que requiere atención en Catatumbo

“El mensaje es claro: se trata de continuar un programa de gobierno que ya habían elegido las familias de Girón. No llegamos a improvisar ni a empezar procesos de aprendizaje. Llegamos a seguir trabajando y a dar continuidad a los proyectos del municipio”, indicó Ramírez tras conocerse su triunfo.

¿Quién es Campo Elías Ramírez?

El alcalde de Girón es odontólogo de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Gestión Pública de la Universidad de Santander (UDES) y estudiante de la maestría Gerencia de Proyectos en la Universidad Instituto Europeo de Posgrado (INP).

Ha trabajado con la Fuerza Aeroespacial, el sector privado y las alcaldías de Girón, Betulia y Bucaramanga, así como es hermano del exalcalde John Abiud Ramírez, quien ha logrado mantener en los últimos años un fortín político en el municipio.

Ramírez ganó las elecciones de octubre de 2023 con 35.263 votos frente a 31.226 que tuvo en ese momento Mantilla. Su elección fue anulada este año, luego de que el Consejo de Estado logró corroborar que, pese a que recibió el aval de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyó la campaña de candidatos al Concejo municipal que tenían aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).