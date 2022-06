¿Quién está detrás de los falsos cuerpos en bolsas que aparecieron en Bucaramanga?

Las autoridades indicaron que por el hecho no se han capturado personas. Foto: Cortesía

Incertidumbre y pánico se presentó en la mañana de este jueves 16 de junio en Bucaramanga, ante la aparición de bolsas en las que al parecer había cadáveres en tres puntos de la ciudad y que al final se reveló que hacían parte de una campaña de pedagogía electoral que se realizaba en la ciudad.

Los hechos se registraron en el parque San Pío, la plaza Guarín y el centro de Bucaramanga, donde aparecieron las bolsas con maniquies, pero además personas vestidas con indumentarias del CTI, que acordonaron las zonas y generaron temor entre sus habitantes.

Esto hace parte de una “campaña electoral” por parte del concejal de Bucaramanga, Fabián Oviedo (@FabianOviedoP).

En tres puntos de la ciudad puso “cuerpos” falsos en bolsas de basura para promover el derecho al voto de este domingo. SecreInterior tenía conocimiento. pic.twitter.com/AtsWT7wtFU — Arley Sánchez (@arleysanchezp) June 16, 2022

Ante esto, la Policía de Bucaramanga indicó que en lo corrido de la madrugada y mañana de este jueves no se presentaron asesinatos de este tipo en la ciudad e indicaron que todo se trataría de una campaña que hizo el concejal Fabián Oviedo.

“Se ha venido observando en redes sociales y grupos de Whatsapp, corresponde a una “campaña educativa” adelantada por un concejal de la ciudad de la ciudad”, indicó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El hecho fue rechazado por los habitantes de estas zonas, así como criticado por la ciudadanía, ya que horas después de conocerse la verdad, se supo que el cabildante había enviado una circular a la Secretaría del Interior en la que señalaba que su equipo haría una campaña para incentivar el voto en las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 19 de junio.

En el documento resaltaba que la actividad se haría entre las 4:00 am a 10:00 a.m. en el sector de Casajan, Puerta del Sol sentido Sur/Norte, parque San Pío y la Plaza de mercado Guarín, pero no especificaba en qué consistía la campaña de pedagogía electoral.

En respuesta a las críticas, el concejal Oviedo dijo que “no eran cuerpos, era el voto muerto que ustedes, señoras y señores abstencionistas representan y que son aproximadamente el 50% de los votantes. El voto muerto es el que usted comete cuando se hace el loco el día de ir a votar, usted que le mama gallo a la democracia”.

Finalmente, Oviedo invitó a votar por el candidato que apoya. Frente a esto, las autoridades indicaron que pese a que se habló de que influenciadores de la ciudad habían sido capturados por el hecho, esto no ocurrió.