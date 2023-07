¿Quiénes son las víctimas del accidente de bus en Santander?

El accidente se presentó a las 5:00 a. m. del 22 de julio. Foto: Radio Nacional Santander

El grave accidente que se presentó en El Playón, Santander, luego de que un bus rodó por un abismo de más de 100 metros, dejó nueve personas muertas y 32 más heridas, quienes fueron atendidos en hospitales de la zona y de Bucaramanga.

Al respecto, las autoridades investigan si se trató de una posibles falla mecánica del vehículo o si hubo una imprudencia del conductor, debido a que versiones indican que no habría visto una curva, así como se ha dicho que estaría compitiendo con otro vehículo que también iba por la vía.

Lo cierto es que en el bus se movilizaban migrantes venezolanos que salieron de la terminal de Cúcuta hacia Valledupar, en medio de su travesía por llegar al Darién, por lo que la mayoría de las víctimas fueron extranjeros, entre los que se encuentran dos menores de edad de cuatro y ocho años.

Personas que murieron:

- Jeinson Francisco Aguilar Simancas

- Angel Segundo Torres Suarez

- Jhordan Andres Picon Gonsalez

- Algenis Junior Perozo Semprun

- Andrey Jose Vielma Marquez

- Norbelys De Jesus Monsalve Florez

- Noribel Rangel Perez

- Diannys Krisbel Ocando Zerpa (8 años)

- Kristofer Abel Garcia Puentes (4 años)

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en El Playón y Bucaramanga, entre los que se encuentra el Hospital Universitario de Santander, a donde llegaron seis adultos y cinco menores de edad, que presentaron fracturas y traumas leves. “Actualmente, se encuentra estables, bajo el cuidado de nuestro equipo multidisciplinario, con manejo integral necesario para estabilizar su condición y garantizar una pronta recuperación”, indicaron en comunicado.

Asimismo, las autoridades señalaron que dos personas permanecen en unidades de cuidados intensivos, mientras que algunos de los migrantes ya fueron dados de alta. La mayoría se concentran en los siguientes puntos de atención.

Clínica La Merced, de Bucaramanga: Josuar Zambrano, Joannes Cervantes, Daniel Gonzalez, Dennis Delgado, Alberto Hurtado, Yimber Rodríguez, Gabriel Abril, Rito Ortiz, Luz Dayana Márquez, Yaneili Prens, Moisés Valderrama, Carlos Treco Vergara y Alexis Jiménez Arrieta.

Hospital Universitario de Santander: Krismar Yepez, Jhosnielys García, Dilberli Ayala, Emily Camacho, Malkairina Torres, Yilber Lugo, Sebastián Rivero, Marie Fuentes, Leonides Rendiles, Richye Saavedra, Katherine Zerpa, Deiany Ocando, Landinez Franyer, Mareimy Romero, Valery Estrada y Alexa Alvarado

Hospital de San Alberto: Darsy Mantilla.

Familiares de las víctimas mortales llegaron a Medicina Legal, en Bucaramanga, para realizar los trámites de entrega de los cuerpos. Una de estas es Consuelo Sanguino, cuñada de una de las víctimas, quien relató a Vanguardia que el niño de 8 años que falleció iba a Estados Unidos a reencontrarse con su papá. De igual forma, aseguró que testigos indicaron que el conductor iba a toda velocidad, mientras que con respecto a los muertos señaló que esperaban pronunciamiento de las autoridades.

“No sabemos nada. No nos lo han dejado ver porque nos dicen que no están en condiciones. Nos pidieron documentos de quienes vamos a reclamar los cuerpos. Estamos esperando que la empresa responda. No sabemos a dónde van a llevar los cuerpos”, dijo Sanguino.

Por su parte, Gilbert Lugo, una de las personas que iba en el bus, aseguró a Noticias Caracol que tras el accidente se devolvería a su país. “Yo me regreso, ya esto es una señal de que Dios tiene otro propósito para nosotros, porque me dejó con vida y gracias a él voy a hacer las cosas bien y voy a buscar cambiar de mi vida”. Mientras que otros como Jhonklevi García señalaron que no piensan regresar a Venezuela.