Reportan fallas en la red de semáforos en Bucaramanga

En Bucaramanga se han presentado problemas en la movilidad por cuenta en las fallas en varios de los semáforos que regulan intersecciones. Eso se debe a variaciones en los voltajes que afectan su funcionamiento y a las fuertes lluvias de los últimos días, que han causado daños en sus componentes electrónicos, según indicó el director de Tránsito, Jhair Manrique, quien, sumado a esto, advirtió que el sistema también se encuentra obsoleto.

“En la ciudad de Bucaramanga tenemos varias intersecciones semafóricas que no están en funcionamiento hoy en día. Esto es debido a que nuestra red es tan obsoleta que cualquier variación de voltaje o fuertes lluvias que tengamos nosotros en la ciudad me desconfigura y me quema las tarjetas madres de las diferentes intersecciones geográficas que tenemos”, aseguró Manrique.

Actualmente las intersecciones que están afectadas son las de la calle 36 con carreras 23, 24 y 25; la de la calle 61 con carrera 17C, y la de la calle 64 con carrera 5 y calle 36 con carrera 33.

Debido a la situación que atraviesa la ciudad, el funcionario le pidió a los conductores que mantengan la prudencia a la hora de salir en sus vehículos y respetar las normas de tránsito, mientras se realizan los arreglos correspondientes.

Han sido reiteradas las fallas en la red de semáforos en la ciudad. Un hecho similar se registró en febrero de este año, sobre la carrera novena. En ese momento, Manrique se refirió a la urgencia de la modernización del sistema y además añadió que la última actualización se realizó hace aproximadamente 10 años, cuando Bogotá donó a la ciudad semáforos, tras actualizar su tecnología.

Sumado a esto, indicó que estos semáforos requieren diferentes usos de energía, por lo que ante cualquier variación en la electricidad puede hacer que se desconfiguren. De allí que se presenten parte de las fallas.

Ante esto, se habló de planes en conjunto con la alcaldía para hacer una millonaria inversión que permita la actualización de la red de semáforos.