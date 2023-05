Revelan última conversación que tuvo el piloto del avión accidentado con su esposa

El capitán Hernando Murcia, piloto de la avioneta accidentada, era de los pocos que volaba este tipo de aviones. Fotografía tomada del Facebook de Hernando Murcia. Foto: Facebook Hernado Murcia

Olga Vizcaino, esposa del piloto Hernando Murcia, el capitán al mando de la avioneta accidenta en Caquetá, brindó una entrevista a Noticias Caracol, tras conocerse este 16 de mayo que uno de los tres cuerpos encontrados en la vereda Palma Rosa del municipio de Solano, era el de su marido.

La mujer narró que se comunicó con su esposo a las 3:00 a.m. del 30 de abril, día en la que inició el viaje del avión C206 de matrícula HK 2803, que cubría la ruta Araracuara - San José del Guaviare y que llevaba seis pasajeros a bordo. “Él me llamó el domingo que salió de viaje a las 3:00 a. m., me llamó como a las nueve, me dijo: “Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo están las niñas?, ¿cómo estás tú? Deles un pico y un abrazo de mi parte”, dijo.

Al día siguiente, Olga no recibió ninguna llamada de Hernando, lo cual se le hizo extraño, pues cuenta que él siempre se comunicaba con ella después de terminar un viaje. “Yo extrañé la llamada porque él siempre que aterrizaba nos llamaba para saber cómo estábamos. Siempre estaba pendiente de nosotras, pero ese día no alcanzamos a hablar”, recordó Vizcaino, quien además contó que ella y su familia guardaban la esperanza de encontrarlo con vida.

Tras más de 16 días de búsqueda, en la mañana del martes 16 de mayo se confirmó que fue encontrada la aeronave que se había reportado como desaparecida en Guaviare desde el 1 de mayo. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el avión fue hallado en la vereda Palma Rosa del municipio de Solano, en Caquetá.

En esa misma zona, se han encontrado tres de los siete ocupantes. El primero de los cuerpos localizados fue el de Hernando Murcia y los otros dos cadáveres corresponden a otros dos adultos, quienes al parecer serían Herman Mendoza Hernández, director de la fundación de profesionales indígenas Yetara y Magdalena Mucutuy Valencia. Aún se desconoce el paradero de los otros cuatro pasajeros, quienes eran menores de edad.

Según contó Olga, su hija mayor le aseguró que soñó con uno de los niños desaparecidos. “Me dijo ‘mamá, yo me soñé que estaba llorando en el lugar, pero vino el niño y me secó las lágrimas. Yo le pregunté si estaba vivo y me respondió que sí, me acercó la mano al pecho y dijo que escuchara su corazón latiendo´”.

De igual manera, la mujer expresó que en 2017 su esposo vivió una situación similar, en la que tuvo un aterrizaje de emergencia del cual salió ileso, al igual que los pasajeros. “Él era un experto, tenía toda la experiencia”, puntualizó.

El piloto, adscrito a la compañía Avianline Charter’s, era de los pocos que volaba este tipo de aeronaves en el país.

¿Cómo se encontró la avioneta desaparecida en Caquetá?

El Espectador registró que un tetero (que pertenecería a una menor que se transportaba en la aeronave), entre otros objetos, fue una de las pistas que guió a las autoridades hasta el sitio de impacto de la aeronave.

“El día de ayer se encontraron unos objetos: un biberón o tetero de una de las menores que se transportaba en la avioneta. La abuela de la menor confirmó que le pertenecía a su nieta. Continuando con la búsqueda, se halló la avioneta”, señaló Germán Camargo, coordinador operativo de la Defensa Civil.

Las autoridades revelaron que estos elementos fueron hallados por un perro, que los llevó hasta el lugar donde estaba la aeronave. Asimismo, dieron a conocer que descubrieron cáscaras de maracuyá, que, al parecer, fueron consumidas aproximadamente hace tres días, por lo que no descartan que los menores de edad estén con vida. Aun Las fuerzas especiales se encuentran en trabajo de búsqueda para dar con el paradero de los infantes.