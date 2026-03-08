Risaralda avanza con obras para mejorar la calidad de vida y potenciar el desarrollo social

El Hospital Regional de Cuarto Nivel de Risaralda atenderá a pacientes del occidente del país. Foto: Gobernación de Risaralda

La salud, la educación y la conectividad vial son las claves con las que el departamento de Risaralda le apuesta a seguir convirtiéndose en un referente regional y nacional de programas sociales de amplio alcance. Así lo demuestra el más reciente balance de gestión realizado por la administración del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, en el cual destacó el impacto que han tenido las obras y proyectos sociales desarrollados en los últimos dos años, en los 14 municipios de su departamento.

Una de esas iniciativas, que además está en la agenda del gobernador desde el inicio de su administración, es el Hospital Regional de Cuarto Nivel, que estará ubicado en el sector de Cerritos (Pereira). Una obra pensada y diseñada para atender patologías complejas como cáncer y trasplantes, con el objetivo de transformar la atención especializada, recibiendo a personas del occidente del país. La obra ya tiene COP 600.000 millones garantizados para su construcción y ya comenzó la segunda fase de su ejecución.

En materia de educación, Risaralda también es un punto de referencia. Hay más de COP 12.000 millones listos para terminar de construir seis megacolegios y COP 1.500 millones para financiar nuevos proyectos educativos. El 100% de los estudiantes recibieron kits escolares; se invirtieron COP 750 millones en calzado y COP 500 millones en mobiliario. También se llevó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a municipios que no estaban cubiertos y se formalizó el trabajo de docentes indígenas vinculados a la minga.

La construcción de nuevas vías, la pavimentación de calzadas y la atención a puntos críticos hacen parte del plan de mejoramiento vial para el progreso, con una inversión que supera los COP 40.000 millones. Además, se han dispuesto más de COP 1,2 billones en materia de inversión social y el departamento se posicionó quinto puesto del Índice de Competitividad Turística del año 2025. Estas gestiones hacen eco de la premisa con la que el gobernador Patiño lidera: “Cuando Risaralda se une, avanza con decisión”, señaló el mandatario.

