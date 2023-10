Robaron $200 millones a empresario de Manizales: así lo estafaron

Juan Pablo Toro es dueño de una empresa de obras civiles y eléctricas. Foto: Captura de video/Alcaldía de Manizales

Varias modalidades de estafa se han hecho populares en el país, que van desde delincuentes haciéndose pasar por funcionarios de entidades bancarias hasta mensajes de empresas que prometen millonarios premios, pero en Manizales, la denuncia de un empresario se hizo viral debido a la forma como le robaron $200 millones de su empresa, luego de que ladrones se hicieron pasar por uno de sus clientes.

Juan Pablo Toro, dueño de una firma de obras eléctricas y civiles, dio a conocer en redes sociales qué fue lo que ocurrió. “Resulta que hace unos meses, uno de nuestros clientes más antiguos contactó a uno de nuestros ingenieros, solicitándole un material específico: un cable. Dijo que nos buscó porque no tenía tiempo de crear otra empresa en el sistema y por eso necesitaba que fuéramos nosotros los que le vendiéramos ese material. Aceptamos”.

Según Toro, la persona que se comunicó con ellos manejaba muy bien las especificaciones técnicas de lo que solicitaban, por lo que cerraron sin mayor inconveniente el negocio y la empresa de manizaleña envió el pedido al supuesto cliente a Ibagué.

“Enviamos todo y cuando fuimos a hacer el cobro el cliente nos dijo que no nos había pedido ningún material; nosotros les mostramos las órdenes de compra y ellos dijeron que no eran ellos. Inmediatamente, nos dimos cuenta de que era una estafa muy bien planeada”, añade la narración del empresario.

Toro y sus compañeros ataron cabos de lo que había sucedido. Los sellos de las documentaciones que les remitieron, los logos en Whatsapp y los dominios del correo corporativo tenían pequeños errores o imperfecciones que, luego de conocer de la estafa, pudieron detectar con cierta facilidad. Él también comenta que si no se hubiese tratado de un viejo cliente, probablemente se habrían fijado en estos detalles y, antes de cerrar la venta, habrían pedido hablar con el gerente de la empresa compradora.

Cuando acudió al ente investigador, al poner la denuncia le indicaron a Toro que era imposible instaurarla. “Fuimos a la Fiscalía y nos dijo: ‘realmente, si no tienen x o y prueba, no van a poder hacer nada’. Básicamente, nos dijeron: ‘usted no tiene nada. Perdió’ “, señala el joven empresario.

Lo que preocupa a Toro es que no es la primera vez que sufren de una estafa. La empresa ya había sido víctima de un ciberataque en el que les robaron información contable y por la que les pedías $2,5 millones de bitcoins.

Además, “hace un par de años personas armadas se metieron a la sede principal y se robaron toda la nómina de un mes, pues cuando eso se pagaba en efectivo. Esta vez fue más duro porque decíamos: “Otra vez… otra vez impotencia de no tener pruebas, de ir a la Fiscalía y que digan que no se puede hacer nada”. Han sido días muy difíciles”, indicó Morales a El Tiempo.

Juan Pablo Toro también cuenta que hace público su caso para que los empresarios, emprendedores y el público general se enteren y puedan prevenir este tipo de delitos. Añade que continuará persistiendo y trabajando a diario por superar estos duros momentos económicos y emocionales que lo aquejan.