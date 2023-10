Más de mil personas han salido desplazadas por combates en Argelia, Cauca

Los Pinos y El Plateado son dos de las zonas rurales más afectadas por las operaciones del EMC. / @JUANMATOER

Más de mil personas han salido desplazadas del municipio de Argelia, en Cauca, debido a los combates que se han presentado en los últimos días entre disidencias de las Farc y el Ejército, en el Cañón del Micay, mientras que en el corregimiento de El Plateado, de acuerdo con la unidad de Víctimas, son por lo menos 80 familias las que se encuentran confinadas.

Ante la situación, el presidente Gustavo Petro hizo una fuerte advertencia a las disidencias durante su visita en El Tambo, Cauca, donde aseveró: “Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado. Yo la di, ahí no puede haber confusión. Sinceramente, después de que habían matado a policías por allá en otros pueblos. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana, no puede ser, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma, eso no se permite”.

Los combates se han registrado desde el pasado 28 de septiembre, que las disidencias emboscaron a un grupo de uniformados que se dirigía hacia el corregimiento de El Plateado. En el acto, fue asesinado un militar y seis más resultaron heridos. A la par, ante el terror y al quedar en medio de los enfrentamientos, habitantes de la zona comenzaron a desplazarse.

“Tenemos identificadas 614 familias desplazadas, lo que representa 1.239 personas que se encuentran en el corregimiento de El Plateado, en el polideportivo. Para estas familias llegaron 756 kits alimentarios y de aseo. Pero también tenemos 82 familias en confinamiento, representadas en 150 personas”, dijo Ángela Carrasco, directora regional de la Unidad de Víctimas.

La Defensoría del Pueblo alertó que en las últimas horas llegaron más de 300 uniformados de las Fuerzas Militares al cañón del Micay, por lo que se temen nuevos hostigamientos. Además, a través de videos compartidos con la comunidad se ha visto a personas armadas atacando desde viviendas, así como las disidencias se han tomado colegios, por lo que los niños no han vuelto a clases. “El llamado es a dejar por fuera del conflicto a la población civil”, dijo a medios Daniel Molano, defensor regional del Pueblo en Cauca.

Ante la aparición de una imagen de una persona armada dentro de un colegio de Argelia, Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Educadores del Cauca, alertó en Noticias Caracol que los combates han dejado “más de 100 educadores amenazados, la interrupción del proceso académico de manera normal, el trauma psicológico, no solo de la comunidad sino también de los educadores y más de los niños, y como recuerdan, el cruce de esta confrontación ha cobrado vidas de menores”.

Por su parte, Amarildo Correa, secretario de Educación del Cauca, indicó que en el municipio hay más de 1.500 niños estudiando de forma remota por los constantes enfrentamientos que se han registrado en los últimos días.

Por ello, el defensor regional Molano hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc a concretar acciones de paz, que dejen a la población civil por fuera de las acciones armadas.