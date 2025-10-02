Se cayó decreto que prohíbe consumo de drogas en espacios públicos de Bucaramanga

Imagen de referencia. El Tribunal pidió a la alcaldía definir horarios y lugares de prohibición de consumo. Foto: Archivo El Espectador

Un fallo del Tribunal Administrativo de Santander anuló parcialmente el decreto que expidió la alcaldía de Jaime Andrés Beltrán y que prohibía el consumo de estupefacientes en parques y demás espacios públicos, al considerar que se está desconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El fallo se da en segunda instancia, revoca la decisión en primera y exige a la alcaldía de Bucaramanga determinar los horarios y lugares en los que se prohibirá el consumo de drogas, ya que como está actualmente la medida (prohibición las 24 horas del día) es desproporcionada y contraria a la Sentencia C-127 de 2023, que establece que las alcaldías no pueden prohibir absolutamente el consumo, pero sí regularlo para proteger a poblaciones vulnerables como los niños.

El fallo resalta que los alcaldes tienen competencia “para fijar los perímetros de restricción en el radio de 60 metros alrededor de instituciones educativas, parques y demás espacios, considerado razonable y ajustado a normas locales previas, la prohibición al consumo de bebidas alcohólicas, que permanece firme por la necesidad de proteger el interés superior de la infancia y las restricciones a la comercialización, distribución, ofrecimiento o facilitación de sustancias psicoactivas”.

La nulidad del decreto fue interpuesta por William Calderón, presidente de la Asociación de Cannabis de Santander, quien, tras conocerse el fallo, pidió a la alcaldía que los tengan en cuenta para definir los horarios y las zonas de restricción de consumo.

Por su parte, el exalcalde Jaime Andrés Beltrán rechazó la decisión del Tribunal. “Cualquier persona es libre de consumir lo que le plazca, pero no al lado de los niños y por esa causa nos verán luchando todos los días. Los parques son entornos seguros para los niños, no marihuanódromos al aire libre. Ningún derecho está por encima de los de la niñez”.

El decreto sobre la prohibición de consumo de drogas en espacios públicos de la ciudad fue uno de los primeros que expidió Beltrán al llegar a la alcaldía. Se presentó como parte de la estrategia para reforzar la seguridad, por lo que estuvo acompañada de operativos de control en zonas como Cabecera, Provenza y la zona norte.