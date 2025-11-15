¿Cuándo prenden los alumbrados de Navidad en Medellín en 2025? Así serán

Los alumbrados permanecerán encendidos hasta el 12 de enero. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Se acerca la Navidad y con ella los preparativos para encender los alumbrados en las principales ciudades, en algunas de las cuales las decoraciones decembrinas se han convertido en importantes atractivos turísticos. Tal es el caso de la capital antioqueña, donde este año habrá 61 puntos iluminados, bajo la temática “En Navidad, Medellín te quiere”.

Según informó EPM, este año se instalarán ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25.000 figuras tejidas por 150 artesanos, que rinden homenaje a la ciudad en sus 150 años de fundación y a EPM que cumple 70 años.

“En su edición 58, los alumbrados se unen a la celebración por los 350 años de fundación de Medellín y los 70 años de EPM, con su gente —alma de la Empresa—, quienes con su trabajo han hecho posible llevar agua potable, saneamiento, energía, gas natural y nuevas soluciones a millones de hogares, haciendo que la magia de los servicios públicos sea una realidad, todo ello en un ambiente decembrino”, indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez mencionó en la presentación que “esperamos que la gente de Medellín salga a disfrutar de los recorridos y que visitantes de todo el país nos acompañen. Se proyecta la llegada de aproximadamente 225 mil turistas extranjeros en diciembre y 190 mil en enero”.

¿Cuándo se prenderá el alumbrado en Medellín?

El encendido de la Navidad se hará el 28 de noviembre, con un evento inaugural planeado en Parques del Río. No solo se encenderá la iluminación en esta parte de la ciudad, sino además en el Paseo del Río, el centro, los parques principales de las 16 comunas, la avenida Las Palmas, la carrera 70, Carabobo en el recorrido del tranvía y otros espacios con amplia afluencia de visitantes.

La iluminación permanecerá encendida desde el 28 de noviembre hasta el lunes festivo 12 de enero, entre las 6:00 p.m. y las 12 de la noche.

Paseo del Río

Específicamente, en el Paseo del Río la decoración se encontrará en el costado oriental, donde se hará un homenaje a los siete cerros tutelares de Medellín: Las Tres Cruces, Nutibara, La Asomadera, Pan de Azúcar, El Volador, El Picacho y Santo Domingo, así como sobre el río Medellín habrá un jardín colgante con 9.121 flores hechas a mano

Además, se tendrán cuatro tramos iluminados entre los que están:

Uno del Puente de Guayaquil a la avenida Guayabal, donde estará un Árbol de Navidad de 25 metros de alto, adornado con orquídeas moradas y una orquídea dorada en su punta. En el lugar habrá experiencias inmersivas, alusivas a la Navidad. Además, en este punto se instalarán figuras alusivas al cumpleaños de la ciudad y de EPM.

El segundo tramo está entre la avenida Guayabal y el puente de la calle 33. En este trayecto se podrá encontrar una experiencia inmersiva en un carriel paisa de 11 metros de alto, 18.5 metros de ancho y 6 metros de profundidad, con un espectáculo de luces; la Feria de las Flores está presente con los silleteros, trovadores y una chiva decorada con silletas.

El tercer tramo corresponde al jardín colgante sobre el río Medellín que cuenta con orquídeas, botones de oro, clavelinas, siemprevivas, San Joaquines, pensamientos, cartuchos y aves del paraíso, que se iluminarán en diferentes momentos para que los visitantes puedan diferenciarlos y reconocerlos.

Finalmente, entre el puente de la calle 33 y el Edificio EPM, se hará un homenaje a las tradiciones. Allí se encontrará un Pesebre de 12 metros de alto, 60 metros de ancho y 5.63 metros de profundidad, así como un espectáculo de video mapping que celebra los 70 años de EPM.

Alumbrados destacados en Medellín

Además del recorrido por el río, se resalta el alumbrado en el Parque de Bolívar, que tiene una decoración aérea alusiva a la noche de las velitas, mientras que en el cruce de la avenida Oriental con la Playa hay un árbol monumental, de 24 metros de alto, que honra las tradiciones de los barrios de Medellín y sus celebraciones navideñas.

Por otro lado, en el Parque San Antonio se tendrá la iluminación “Cielo de Navidad”, con figuras de estrellas y pendones decorados con bolas navideñas, así como en el recorrido del Tranvía, en Ayacucho, se podrán ver flores luminosas.

Por último, el sendero al Pueblito Paisa fue decorado con estrellas, copos, flores, renos y pinos, mientras que el Parque Lleras está adornado con 78 figuras, entre renos, pinos y esferas navideñas, bajo el concepto “Brillo Navideño”.