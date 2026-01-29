Habrá entradas gratis para el partido de Messi en Medellín: ¿quiénes podrán ir?

Imagen de referencia. En Medellín, 3.000 niñas y niños ingresarán sin costo al estadio Atanasio Girardot para ver el partido entre Atlético Nacional y el Inter de Miami. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Medellín anunció que 3.000 niñas y niños de las estrategias Escuelas Populares del Deporte y Desarrollo Deportivo del Inder ingresarán sin costo al partido entre el Inter de Miami y Atlético Nacional que se llevará a cabo este sábado 31 de enero.

Lea: En video: así se desbordó la quebrada La Presidenta por fuertes lluvias en Medellín

La iniciativa busca que durante esta jornada deportiva los niños puedan ver a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, así como referentes del fútbol colombiano como David Ospina.

“Yo quiero que los niños de los barrios de Medellín, de las comunas y los corrimientos, disfruten de este evento. Niños que no iban a tener la posibilidad de conseguir una boleta ya la tienen y van a estar ahí para aprender”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Además, entre este viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero desarrollarán cuatro campamentos deportivos que tendrán jornadas de cuatro horas en las que realizarán prácticas asociadas al fútbol, como parte de la iniciativa de la Escuela de Fútbol del Partido de la Historia que estará dirigido a más de 1.000 niños del programa Deporte para Todos.

Le puede interesar: Niña de seis años murió tras ser arrastrada por una creciente en zona rural de Tuluá

“Van a estar en campamentos deportivos el fin de semana, con metodologías del Inter de Miami, ahí van a estar los profesores del Inter, y aprenderán no solo formación deportiva, sino también personal”, agregó Gutiérrez.

Por otra parte, el entorno del estadio Atanasio Girardot y el Parque de Banderas serán espacios de recreación familiar con actividades deportivas, culturales y de entretenimiento que buscan complementar la experiencia y fortalecer el carácter social del evento.

Finalmente, el mandatario local indicó que más del 60 % de las personas que compraron boleta para el partido serían turistas nacionales e internacionales, “esto le dejará a Medellín, en tres días, una derrama económica cercana a los 6 millones de dólares, lo que fácilmente supera los $24.000 millones”, concluyó.